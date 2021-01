Grenka zmaga Beata Feuza ob strašljivem padcu rojaka

Čeprav je bila zaradi prekinitev po padcih in težav z vetrom ter slabo vidljivostjo smukaška preizkušnja v Kitzbühlu končana po štartni številki 30, pa je Beat Feuz prišel do prve svoje zmage na slovitem Petelinjem grebenu. Nikakor pa se je ni mogel prešerno veseliti, saj ga je šokiral strašljiv padec rojaka Ursa Kryenbühla.

Dogajanje v prvem delu letošnje tekmovalne trilogije na slovitem Petelinjem grebenu v Kitzbühlu je zasenčil strašljiv padec Ursa Kryenbühla. Nesrečni 26-letni Švicar, ki se je letos že dvakrat povzpel na stopničke za zmagovalce (v Val d'Iseru in Bormiu je bil tretji), je nadzor nad telesom izgubil na zadnjem skoku, kjer hitrosti smučarjev presegajo 145 kilometrov na uro. V zraku ga je odprlo in obrnilo, tako da je pristal na konicah smuči in glavi. Smuči so se zlomile, nezavestnega tekmovalca pa je nato odneslo čez ciljno črto. Tekma je bila nato dalj časa prekinjena, Kryenbühla pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbruck.

Tja je vsega nekaj minut pred tem pot vodila tudi Ryana Cochrana Sieglea. Američan je namreč padel pri prečnem prehodu po skoku Hausberg, tako da je pristal v zaščitni mreži. Ostal je pri zavesti, vseeno pa je bil zaradi bolečin v rami prepeljan na prve preglede.

Končno ... Tudi v Kitzbühlu

Oba padca, predvsem rojakovega, je z mesta vodilnega smučarja v vidnem šoku spremljal Bear Feuz. Švicar je sicer pred tem s štartno številko pet izvrstno opravil z vsemi pastmi legendarne proge Streif. Čeprav si je ob napadalnosti privoščil nekaj napak, je letvico postavil previsoko za vse Še najbolj se mu je približal domačin Matthias Mayer, ki je zaostal za 16 stotink sekunde, tretji najhitrejši pa je bil italijanski povratnik Dominik Paris.

Beat Feuz: zmagovalec nesrečne tekme v Kitzbühlu Foto: Reuters

Za Feuza je to že štirinajsta zmaga v karieri. A potem ko je med drugim večkrat slavil v domačem Wengnu in v Beaver Creeku je zdaj do prvega mesta vendarle prišel tudi v Kitzbühlu. Na tem prizorišču je bil namreč petkrat drugi in enkrat tretji. Zdaj je vendarle prišel do svojega gamsa in gondole.

Martin Čater do novih točk

Pri štartni številki 24 se je nad Streif spravil še močan veter, zaradi katerega je bila tekma znova daljši čas prekinjena. Organizatorji so nato "na silo" na progo poslali še šest tekmovalcev, s čimer so formalno poskrbeli za regularnost tekme, nadaljevanje preizkušnje pa so nato zaradi preslabe vidljivosti in posledične nevarnosti odpovedali. Rezultati so tako obveljali, brez možnosti nastopa pa sta ostala Boštjan Kline in Miha Hrobat.

Foto: Reuters

Izmed slovenske trojice se je tako po najbolj znani smukaški progi na svetu spustil le Martin Čater. Presenetljivi zmagovalec smuka iz Val d'Isera je že v zgornjem delu storil napako, ki ga je nato v ravninskem predelu, kjer ni imel prave hitrosti, stala veliko časa. V cilj je prišel z visokim zaostankom (+4,12), kar je zadostovalo za 26. Mesto in peščico točk. Za njim sta zaostala dva tekmovalca, ciljno celico pa je pred njim ob padcu v cilj prekinil tudi nesrečni Kryenbühel.

Oba upata, da bosta imela več sreče v soboto, ko bo v Kitzbühlu na sporedu še klasični smuk (s petkovim so nadomestili odpovedano tekmo iz Wengna), čeprav vremenska napove dni najbolj ugodna. Program pokala Hahnenkamm pa se bo zaključil z nedeljski superveleslalomom.

Kitzbühel, smuk (m)

