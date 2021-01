Nova izjemna predstava Andreje Slokar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanjska sezona preboja 23-letne Andreje Slokar se nadaljuje. Potem ko je pretekli tedne prišla do svojih prvih točk svetovnega pokala tako v slalomu kot tudi veleslalomu, se je zdaj v velikem slogu vrnila v evropski pokal. Četrtkovo preizkušnjo v Gstaad Saanenlandu je končala na četrtem mestu, na petkovi pa je bila drugič v tej zimi nepremagljiva.

Po prvi vožnji je bila sicer peta, a z majhnim zaostankom. V drugo pa se je vrstni red močno premešal, na plin je pritisnila tudi Slokarjeva in se zavihtela na najvišjo stopničko. Prvo zasledovalko, Italijanko Lato Dello Mea, je prehitela za pet stotink sekunde, sledile so Švedinja Emelie Wikstroem, Moa Bostroem Mussener in Sara Rask, šesta pa je bila čudežna deklica hrvaškega smučanja Zrinka Ljutić. Andreja Slokar je bila 25 (+2,12).

Slokarjeva, ki deluje v samostojni ekipi, v kateri ji pomagajo vodja Tomaž Bizjak, trener Boštjan Božič in serviser Igor Plešivčnik, je tako še povečala vodstvo v slalomskem seštevku evropskega pokala, znova pa je prva tudi v skupnem seštevku.