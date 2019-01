Alenka Čebašek šesta v Dresdnu, zmagala Nilssonova in Skar

V moški konkurenci je slavil Norvežan Sindre Bjoernestad Skar, v skupnem seštevku pa sta v vodstvu tokrat odsotna Ingvild Flugstad Oestberg (1152) in Johannes Klaebo (934), na 23. mestu je Alenka Čebašek (209).

Čebaškova je po naporni novoletni turneji, kjer je prvič prišla do konca, v svojem prvem finalu sprinta padla v zavoju na nanosu snega pred drugim krogom in izgubila možnosti, da bi še bolj presenetila. Zabeležila pa je drugo slovensko finalno uvrstitev sezone.

Višnarjeva in Čebaškova sta bili skupaj v drugi polfinalni skupini, večinoma na začelju za tremi Švedinjami. Prva je bila preveč na repu v zaključnem sprintu, Čebaškova pa je najprej prišla na tretje, potem pa še na drugo mesto in za Švedinjo Majo Dahlqvist zaostala za šest desetink. Višnarjeva je bila peta (+1,65).

Tudi Šimenc si je lahko prvi polfinalni tek ogledal, preden je stopil na startno črto, na kateri so bili tudi trije Francozi. V zavoju pred drugim krogom je bil Šimenc šesti, zadnji, na koncu je pridobil eno mesto in bil peti z 1,11 sekunde zaostanka za najhitrejšim, Norvežanom Erikom Valnusom.

Višnarjeva je tekla v drugi četrtfinalni skupini, večinoma v ozadju, potem pa je v zaključku s silovitim sprintom le 15 stotink zaostala za Norvežanko Maiken Caspersen Fallo, nekdanjo olimpijsko zmagovalko v sprintu (Soči 2014), ter se uvrstila v polfinale.

Miha Šimenc je bil 10. Foto: Sportida

Čebaškova in Fabjanova sta bili skupaj v zadnji, peti skupini. Fabjanova je tik pred zavojem pred začetkom drugega kroga zapeljala na smučko tekmice in padla ter ostala brez možnosti za uspeh. Čebaškova je v zaključku napredovala na tretje mesto ter nato prišla do lepe prednosti na drugem mestu, ki jo je zadržala za gladek preboj v nadaljevanje.

Tudi Šimenc je tekel v peti skupini četrtfinala, se dobro držal ter v zaključku prišel na tretje mesto, ki ga je brez težav zadržal do konca. Že tedaj je dvignil roko in z njo pomahal sam sebi, ko je spremljal tekmece, saj je lahko celo nekoliko popustil in se veselil prvega preboja v polfinale.

V kvalifikacijah sprinta so bile uspešne tri slovenske tekmovalke in Šimenc, ki je bil 15. ter je za najhitrejšim, Pellegrinom, zaostal 4,7 sekunde. Najboljša Slovenka v prvem delu je bila Višnarjeva, na 11. mestu je zaostala 4,99 sekunde za najboljšo, Švedinjo Hanno Falk. Čebaškova je bila 13. (+5,57), Fabjanova pa 18. (+8,37).

Brez izločilnih bojev so ostali Eva Urevc na 40. mestu, za najboljšo trideseterico je zaostala dobre tri sekunde, ter Janez Lampič na 44. mestu, Luka Prosen, ki je bil 52., ter debitant Andrej Jenko, 56. med 63 tekmovalci.

V nedeljo bo v Dresdnu še ekipni sprint.