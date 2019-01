Četudi ni bilo dvajseterice, zadovoljstvo med tekači

"Ta zaključek, to je posebna tekma, ne moreš zadihati niti za trenutek, le na koncu, ko pride slalom v cikcaku proti vrhu na vsaki strani ovinka za hip ... Predzadnja tekma v klasični tehniki, ki mi ne leži, in ta zadnja, na teh dveh sem veliko izgubila, vzeli sta mi boljši izid," je menila Čebaškova.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tudi Lampičeva je prvič prišla do konca prvega vrhunca sezone: "Še vedno je težko, kljub dvema prespanima nočema po vzponu. Ta je brutalen. Ko je konec zime, gremo sicer včasih na Krvavec s smučmi, vendar ne v takem ritmu. Res je bilo težko in sem le gledala table, koliko je do konca, ko mi je postajalo vse bolj vroče."

Lahko naredijo še korak naprej

Predsednik odbora za smučarske teke Simon Jan je pohvalil delo novega strokovnega vodstva na čelu z vodjem ekipe Nejcem Brodarjem. "Tri tekmovalke smo imeli v točkah pokala, v samem vrhu, kar se že dolgo ni zgodilo. Dve tekmovalki sta bili na vrhu Alpe Cermisa za lep konec novoletne turneje. Miha Šimenc se je uvrstil med najboljšo dvajseterico, ne le med dobitnike točk kot v prejšnjih sezonah. Izidi so se izboljšali, a lahko še naredimo kakšen korak naprej," je napovedal Jan.

"Moja želja pred novoletno turnejo je bila, da bi imeli dve tekmovalki med dvajseterico. To nam ni uspelo, a sta Čebaškova in Lampičeva dali zadnje atome moči od sebe in se cilju povsem približali. Po nekaj letih smo prišli na vrh Alpe Cermisa. Zelo dober je bil začetek z vso šesterico med točkami pokala v obeh sprintih," je dejal Brodar.

Foto: Sportida

Anamarija Lampič bi počivala

Šimenc, ki je v skupnem seštevku pokala 64., je bil zelo zadovoljen, da je prišel v četrtfinale v sprintu na novoletni turneji in si nabral prepotrebnih izkušenj, Lampič pa je dejal, da je, kot običajno, navijal za svojo sestro Anamarijo, a upa, da bo prišel tudi njegov čas. Se bo pa moral kot specialist za klasično tehniko uveljaviti tudi v prosti.

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec tedna v Dresdnu, kjer bosta v soboto posamična sprinta, v nedeljo pa še ekipna. Zato bo na pot potovala četverica fantov in prav toliko deklet; Alenka Čebašek, Katja Višnar, Eva Urevc in Vesna Fabjan, Anamarija Lampič pa bo tokrat prosta. Šimencu in Lampiču se bosta priključila Luka Prosen in Andrej Jenko. Brodar si želi, da bi se fantje dokazali tudi v ekipnem sprintu, dekleta pa lahko presenetijo z dobro uvrstitvijo.