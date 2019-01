Po brutalnem vzponu slavi Norvežanka, Čebaškova in Lampičeva v krogu redkih Slovenk

Veliki finale 13. novoletne turnej je prinesel brutalni vzpon na Alpe Cermis, ki vedno poskrbi za izjemno naporen zaključek finalne etape tekaške novoletne turneje.

Po treh letih smo na vrhu znova lahko pozdravili tudi slovensko predstavnico, tokrat kar dve. Anamarija Lampič je bila pred zadnjo etapo na skupno 10. mestu, danes pa ni štartala še obolela Lotta Udnes Weng, tako da se je naša 23-letna tekmovalka na progo v vetrovnem Val di Fiemmeju podala z 9. mesta (+7:20). Alenka Čebašek je bila skupno 24. (+9:30), tekmo pa je danes začela kot triindvajseta. Zaostanek za prvo osmerico je bil velik, precej manjša je bila prednost pred zasledovalkami.

Čebaškova na vzponu prehitela Lampičevo

Na začetek vzpona je Lampičeva prišla s 15 sekundami prednosti pred tekmicami na 9. mestu, Čebaškova pa je ohranjala 23. mesto. Po 900 metrih vzpona sta Lampičevo ujeli in prehiteli Masako Išida iz Japonske in Moa Molander Kristiansen, približala se je tudi Rusinja Lidia Durkina. 900 metrov pred ciljem je Lampičeva izgubila še nekaj dodatnih mest, padla je na 19. mesto z zaostankom 10 minut za vodilno tekmovalko.

Anamarija Lampič je končala na 22. mestu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Bolje je na hudem vzponu šlo Čebaškovi, ki se je reprezentančni kolegici približala le še na 38 sekund zaostanka na 21. mestu. Na cilj je prva prišla Čebaškova, ki je zaostala 12 minut in 8 sekund, kar je bilo dovolj za končno 21. mesto. Lampičeva je v cilj popolnoma izmučena prišla na 22. mestu, zaostala je 12 minut in 25 sekund.

Šesta in sedma Slovenka



Čebaškova in Lampičeva sta šesta in sedma Slovenka, ki je osvojila Alpe Cermis. To je pred njima uspelo še Petri Majdič, Barbari Jezeršek, Vesni Fabjan, Maji Benedičič in kot zadnji Lei Einfalt. Med moškimi je to dvakrat uspelo Nejcu Brodarju.

Ingvild Flugstad Oestberg je najbližjo zasledovalko, Norvežanko premagal za dve minuti in 42 sekund. Foto: Getty Images

Norvežanka po dveh drugih mestih tokrat na vrhu

Prvič v karieri je, po dveh skupno drugih mestih, Tour osvojila Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg, ki je v zadnji etapi še povečala prednost in je na koncu slavila s prednostjo 2:42 minut pred Rusinjo Natalijo Neprijajevo, ki je kot prva iz te države stopila na zmagovalni oder na Tour de Skiju. Tretje mesto je zadržala Finka Krista Parmakoski z zaostankom 2:55 minut.

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji teden s sprinterskima preizkušnjama v Dresdnu.

Izidi, ženske, 9 km prosto zasledovalno, zaključni vzpon: 1. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 35:15,0

2. Natalija Neprjajeva (Rus) +2:42,0

3. Krista Parmakoski (Fin) 2:55,9

4. Anastasija Sedova (Rus) 3:53,2

5. Julija Belorukova (Rus) 4:47,4

6. Jessica Diggins (ZDA) 5:13,5. ...

21. Alenka Čebašek (Slo) 12:08,1

22. Anamarija Lampič (Slo) 12:25,9 Tour de ski, skupno: 1. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1:55:16,2

2. Natalija Neprjajeva (Rus) +2:42,0

3. Krista Parmakoski (Fin) 2:55,9

...

21. Alenka Čebašek (Slo) 12:08,1

22. Anamarija Lampič (Slo) 12:25,9 Svetovni pokal, skupno (po 16 od 32 tekem): 1. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1152

2. Krista Pärmäkoski (Fin) 883

3. Natalija Neprijajeva (Rus) 881

4. Julija Beloruskova (Rus) 680

5. Jessica Diggins (ZDA) 601

6. Therese Johaug (Nor) 600

...

26. Alenka Čebašek (Slo) 169

28. Anamarija Lampič (Slo) 160

39. Katja Višnar (Slo) 105

55. Eva Urevc (Slo) 43

62. Vesna Fabjan (Slo) 30

...

