Veter odpihnil tekmo, po kateri se je smejalo Nemki

Aare, veleslalom (ž)

Aare bi moral danes ponuditi zadnji smučarski spektakel, kar zadeva predstavnice nežnejšega spola, a je vmes posegla narava in poskrbela, da je današnji veleslalom odpadel. Sprva so razmišljali o tem, da bi skrajšali progo, a so močni vetrovni sunki preprečili tudi to namero, tako da je vodstvo tekmovanja prižgalo rdečo luč.

Skaardal: Pravilno smo se odločili Atle Skaardal je ocenil, da bi bila tekma v takšnih razmerah prenevarna za tekmovalke. Foto: Getty Images "Danes ni bilo mogoče smučati. Veter in slabo vreme ne bi omogočala poštene tekme. Vsi so se strinjali, da je tekmo najbolje odpovedati. Veter je zelo močan, povrhu vsega pa so sunki siloviti. In to bi tekmovalkam nagajalo. Proga je sicer odlično pripravljena, v veleslalomu pa imaš prav tako veliko hitrost, zato je bilo odprto vprašanje o varnosti. V sebi veš, da je odločitev prava. Naša dolžnost je, da smo razumni. Prepričan sem, da smo se pravilno odločili," je dejal direktor tekem svetovnega pokala Atle Skaardal. Nato se je Norvežan dotaknil še vremenskih razmer med sezono: "Sezona je bila težka. Vedno smo imeli dovolj snega, kar je pozitivno, ampak vedno tudi težke in spremenljive razmere. Vse tekme do danes smo lahko izpeljali. Upam, da bo prihodnjo sezono lažje."

Mali globus pripadel Nemki

Viktoria Rebensburg je v tej sezoni dobila tri veleslalome. Foto: Sportida Tako je obveljal vrstni red po osmih od predvidenih devetih veleslalomov v sezoni 2017/18. V točkovanju za svetovni pokal se je med veleslalomistkami najbolj izkazala Viktoria Rebensburg. Nemka si je mali kristalni globus prislužila s 582 točkami, Francozinja Tessa Worley, edina zasledovalka, ki bi ji lahko teoretično še edina na zadnji tekmi preprečila osvojitev lovorike, pa jih ima 92 manj.

Američanka Mikaela Shiffrin, skupna zmagovalka svetovnega pokala, ki bo danes prejela veliki kristalni globus, je za Nemko zaostala 101 točko.

Skupni vrstni red, veleslalom (osem tekem): 1. Viktoria Rebensburg (Nem) 582 točk

2. Tessa Worley (Fra) 490

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 481

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 371

5. Federica Brignone (Ita) 274

6. Stephanie Brunner (Avt) 249

7. Manuela Mölgg (Ita) 248

8. Wendy Holdener (Švi) 203

9. Ana Drev (Slo) 198

10. Sara Hector (Šve) 161

11. Meta Hrovat (Slo) 158

12. Marta Bassino (Ita) 157

13. Petra Vlhova (Češ) 149

14. Ricarda Haaser (Avt) 146

15. Tina Robnik (Slo) 144

...

V prvi jakostni skupini bi morali še drugič zapored nastopiti dve Slovenki, a sta ostali brez preizkušnje. Ana Drev bi morala zadnjič v tej sezoni nastopiti s številko 10, Meta Hrovat, ki se je v tej sezoni v veleslalomu povzpela na stopničke in poskrbela za uspeh kariere (v Lenzerheideju je bila tretja), pa naj bi štartala takoj za starejšo rojakinjo.

Drevova je napovedala, da se bo o morebitnem nadaljevanju kariere odločila po koncu sezone. V tej sezoni je v skupnem seštevku veleslaloma osvojila deveto mesto, imeniten slovenski uspeh pa sta dopolnili že Hrovatova in Robnikova, prav tako uvrščeni med najboljših 15.

Ana Drev je ostala brez nastopa na sklepnem dejanju sezone. Foto: Sportida

Tine Robnik zaradi poškodbe - na predzadnjem veleslalomu sezone si je na Bavarskem hudo poškodovala koleno, tako da jo čaka dolgo okrevanje - ni bilo na štartnem seznamu. Brez nastopa je v Aareju ostalo 26 tekmovalk.

Pet različnih zmagovalk V tej sezoni je veleslalomsko tekmo v svetovnem pokalu dobilo pet tekmovalk. Rebensbugova je bila najboljša trikrat, Shiffrinova dvakrat, Worleyjeva, Federica Brignone in Ragnhild Mowinckel pa enkrat.