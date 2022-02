Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so 6. januarja sprva poskušali izvesti slalom za alpske smučarje na Sljemenu, a po številki 20 priznali premoč naravi in ga odpovedali, so pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) našli nadomestnega gostitelja.