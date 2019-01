O težkem življenju borca: Včasih ti gre kar na jok #video

Borilni spektakel v Tivoliju bo na sporedu 17. februarja. Vse borbe si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na Planetu. Začetek prenosa bo ob 20. uri.

"Upam, da se bom tu lahko boril ter pokazal svoje veščine in znanje, saj je to ena najpomembnejših promocijskih predstavitev v Evropi," uvodoma pove borec iz Verone, ki teži k temu, da bi bil dober v vseh elementih MMA. ''Vem, da je moj nasprotnik rokoborec, a kot je že sam rekel, nima le tega. Ima tudi dober udarec. To je moderni MMA, če želiš zmagati, moraš imeti vse,'' doda.

''Nikoli ne veš, kaj te čaka"

O življenju profesionalnega MMA-borca prizna, da pridejo tudi trenutki, ko mu ni najbolj lahko pri srcu: "To je težko življenje. Včasih misliš, da je pretežko in ti gre kar na jok, ker moraš na trening in borbo. Zgodi se, da je tvoj nasprotnik bolje pripravljen, da je imel več časa za pripravo, tako nikoli ne veš, kaj te čaka. Ni enostavno," pove zgovorni Vinci.

Pred svojo drugo profesionalno borbo obljublja, da bo pokazal vse, kar zna, da se bo potrudil, da bodo gledalci uživali. ''Na zmago,'' še za konec zavpije Italijan, preprečiti pa mu jo bo skušal mladi slovenski up Krušič.

WFC 23 - seznam borb: 1. Nemanja Nikolić (Srbija) vs. Igor Kuzmanović (Slovenija)

2. Edoardo Lorenzetti (Italija) vs. Jakob Nedoh (Slovenija)

3. Luca Barbessi (Slovenija) vs. Nejc Preložnik (Slovenija)

4. Tadej Dajčman (Slovenija) vs. Luka Podkrajšek (Slovenija)

5. Carlo Vinci (Italija) vs. Rok Krušič (Slovenija)

6. Luka Čož (Slovenija) vs. Vojko Vučković (Slovenija)

7. Mike Azab (Libanon) vs. Haris Aksalić (Slovenija) - boks

8. Nemanja Milošević (Srbija) vs. Marko Drmonjić (Slovenija)

9. Vito Špic (Slovenija) vs. Dalibor Anastasov (Slovenija)

10. Denis Porčič - Chorchyp (Slovenija) vs. Mourad Derbal (Alžirija) - K1

11. Arber Murati (Albanija) vs. Ivica Trušček (Hrvaška) Foto: WFC

