Slovenski orjak, ki sliši na ime White Tyson #video

Borilni spektakel v Tivoliju bo na sporedu 17. februarja.

Perspektivni boksar se je na začetku svoje športne poti kot pravi Ljubljančan spogledoval tudi s košarko, nato pa prek kikboksa kot 12-letni fantič začel trenirati le boks. ''Za svojo težo in višino sem zelo hiter, rad se stepem,'' pred februarskim dvobojem z Libanoncem pove član Boksarskega kluba Ljubljana.

Libanonec je Harisa na medijskem dnevu odrinil, a Slovenec si s tem ne beli glave. Foto: Siol.net

To bo zanj drugi profesionalni dvoboj. Krst je dočakal konec septembra v Južnoafriški republiki, kjer je po točkah ugnal Kamerunca Nica Yamdjieja. Tam je dobil tudi zanimiv vzdevek, ki ga nosi še danes.

''Pred mojo profesionalno borbo mi je Zlatko (op. p. Mahić, šef WFC) dal ta vzdevek. Postal sem White Tyson,'' razloži Aksalić, ki zase pravi, da je vedno nasmejan, tudi če prejme kakšen udarec.

''Zelo sem vesel, da sem bil povabljen na WFC. Že prej sem ta dogodek večkrat spremljal kot gledalec. Rad bi se pokazal Sloveniji in širnemu svetu. Upam, da pride čim več ljudi, bo zanimivo,'' dodaja slovenski hrust, ki o svojem nasprotniku, s katerim sta se malce zapletla na prvem srečanju, ni izgubljal besed. Zanj na tem obračunu šteje le zmaga. Presenečenje bi bilo, če bi Libanonec na nogah zdržal do konca borbe.

WFC 23 - seznam borb:

1. Nemanja Nikolić (Srbija) vs. Igor Kuzmanović (Slovenija)

2. Edoardo Lorenzetti (Italija) vs. Jakob Nedoh (Slovenija)

3. Luca Barbessi (Slovenija) vs. Nejc Preložnik (Slovenija)

4. Tadej Dajčman (Slovenija) vs. Luka Podkrajšek (Slovenija)

5. Carlo Vinci (Italija) vs. Rok Krušič (Slovenija)

6. Luka Čož (Slovenija) vs. Vojko Vučković (Slovenija)

7. Mike Azab (Libanon) vs. Haris Aksalić (Slovenija) - boks

8. Nemanja Milošević (Srbija) vs. Marko Drmonjić (Slovenija)

9. Vito Špic (Slovenija) vs. Dalibor Anastasov (Slovenija)

10. Denis Porčič - Chorchyp (Slovenija) vs. Mourad Derbal (Alžirija) - K1

11. Arber Murati (Albanija) vs. Ivica Trušček (Hrvaška)