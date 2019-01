Že na predstavitvi odrivanje #video

Na predstavitvi so bili vsi borci samozavestni in vsi komaj čakajo, da stopijo v ring in pokažejo, iz kakšnega testa so. Nekateri nasprotniki so bili med seboj spoštljivi, nekaterim pa je, kot je to pri takšnih dogodkih v navadi, že zavrela kri.

Najbolj razgreta sta bila slovenski boksar Haris Aksalić in Libanonec Mike Azab. Ko sta se borca postavila drug proti drugemu, so Azabu popustili živci in je odrinil svojega nasprotnika. Poseči je moral celo Zlatko Mahić, organizator dogodka. Borca sta se pozneje umirila svoje strasti in si športno segla v roko. Kako se bo vse skupaj končalo v ringu, boste lahko videli 17. februarja v Hali Tivoli.