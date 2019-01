Priljubljenega Alžirca bo v pokoj poslal nekdanji fant Nine Osenar #video

Dober mesec pred novim borilnim spektaklom v Tivoliju se bodo borci predstavili širni Sloveniji. Med njimi bo tudi Hrvat Ivica Trušček, ki se bo v borbi za naslov svetovnega WFC-prvaka v velterski kategoriji (do 77 kg) udaril z Albancem Arberjem Muratijem. Ta je v zadnjem nastopu v Ljubljani pokazal, zakaj napada naslov. Turka Selima Topuza je nokavtiral že v prvi rundi.

Trušček je na WFC 22 po točkah premagal Slovenca Drmonjića:

Eden od vrhuncev večera bo tudi poslovilni dvoboj ljubljenca slovenskega občinstva, Alžirca Mourda Derbala. Njegov nasprotnik ne bo nihče drug kot borec številnih talentov in ljubitelj lepih deklet, Denis Porčič – Chorchyp. Eden od ustanoviteljev rep skupine Kocka je v zadnjem času blestel v šovu Zvezde plešejo, vmes pa ves čas treniral tudi borilne veščine, brez katerih ne more. Nekdanji partner manekenke Nine Osenar in pevke Maje Prašnikar bo poskušal pokvariti slovo Alžirca, za katerega pa vemo, da je kljub zrelim letom še vedno resen posel.

Denis Porčič se je že večkrat preizkusil na WFC. Foto: TSmedia

V ring se po več letih premora vrača tudi slovenska MMA-legenda Dalibor Atanasov, ki se bo udaril z rojakom Vitom Špicem. Borec, ki je tlakoval pot prostim borbam v Sloveniji, je odločen pokazati, da ima kljub dolgemu premoru v sebi še vedno tisti morilski instinkt, s katerim je v preteklosti premagoval tekmece.

Slovenski boksar Haris Aksalić bo lovil svojo drugo zmago med profesionalci. Foto: WFC Na WFC bomo priča tudi novosti. V sedmi borbi večera bomo lahko na delu prvič na slovenskem ozemlju videli slovenskega boksarja Harisa Aksalića, ki je pred časom med profesionalci v težki kategoriji ob svojem debiju vknjižil prvo zmago.

Ljubljančan, ki ga kličejo tudi Beli Tyson, je v JAR po točkah premagal Kamerunca Nica Yamdjieja. Njegov zdajšnji nasprotnik bo Libanonec Mike Azab.

Aksalić ne bo edini slovenski težkokategornik na prihajajočem dogodku. V večeru, ki bo ponudil MMA, boks in K-1, se bosta med seboj pomerila tudi slovenska orjaka Luka Podkrajšek in debitant med profesionalci Tadej Dajčman.

Medtem ko je Podkrajšek nekdanji rokometaš, je Dajčman borilni svet spoznal prek karateja. Podkrajšek, ki v ringu ne kalkulira, bo lovil tretjo zaporedno zmago, mladi Štajerec pa mu bo poskušal to preprečiti. To vsekakor ni nemogoče, saj pri takšni kilaži lahko odloči en sam udarec.

WFC 23 - seznam borb:

1. Nemanja Nikolić (Srbija) vs. Igor Kuzmanović (Slovenija)

2. Edoardo Lorenzetti (Italija) vs. Jakob Nedoh (Slovenija)

3. Luca Barbessi (Slovenija) vs. Nejc Preložnik (Slovenija)

4. Tadej Dajčman (Slovenija) vs. Luka Podkrajšek (Slovenija)

5. Carlo Vinci (Italija) vs. Rok Krušič (Slovenija)

6. Luka Čož (Slovenija) vs. Vojko Vučković (Slovenija)

7. Mike Azab (Libanon) vs. Haris Aksalić (Slovenija) - boks

8. Nemanja Milošević (Srbija) vs. Marko Drmonjić (Slovenija)

9. Vito Špic (Slovenija) vs. Dalibor Anastasov (Slovenija)

10. Denis Porčič - Chorchyp (Slovenija) vs. Mourad Derbal (Alžirija) - K1

11. Arber Murati (Albanija) vs. Ivica Trušček (Hrvaška)