Natakar iz Ljubljane tekmecu svetuje, naj ne hodi v njegovo kraljestvo #video

Borilni spektakel v Tivoliju bo na sporedu 17. februarja. Vse borbe si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na Planetu. Začetek prenosa bo ob 20. uri.

Mladi 19-letni borec iz Ljubljane se je tako kot mnogi pred vstopom v svet borilnih veščin ukvarjal z drugim športom. Krušič je kar osem let treniral nogomet, a se ni izteklo tako, kot si je želel. "Želel sem, da bi mi uspelo z nogometom, a mi ni. Bil sem predebel, kar me je oviralo," se spominja za zdaj še neporaženi borec.

Brat Lemmy mu je nato pokazal pravo pot in ga odpeljal v svet borilnih veščin. "Sprva sem hotel trenirati le toliko, da bi shujšal," pravi, a ga je vse skupaj tako zasvojilo, da v tem športu vztraja še danes.

Na WFC 22 je družino Krušič zastopa Lemmy:

Gostinec po izobrazbi, ki uspešno združuje treninge in službo (dela v strežbi, op. p.), kot svojo prednost vidi borbo na tleh. "Tam se počutim zelo domače. To se je videlo tudi v mojih dozdajšnjih edinih borbah, ki sem ju ravno z borbo na tleh dobil že v drugi minuti. Je pa res, da to ni vse, kar znam. Treniram tudi kickboks in moram reči, da sem tudi v tem elementu iz dneva v dan boljši," je pred borbo z italijanskim nasprotnikom optimist Krušič.

Tudi za Vincija pravijo, da je mojster borbe na tleh, a mladi Ljubljančan ima zanj sporočilo. "To pomeni, da prihaja v moje kraljestvo. Opozarjam ga, da to ni dobra ideja," je jasen Rok, ki želi tudi po WFC 23 - Uprising ostati neporažen.

WFC 23 - seznam borb:

1. Nemanja Nikolić (Srbija) vs. Igor Kuzmanović (Slovenija)

2. Edoardo Lorenzetti (Italija) vs. Jakob Nedoh (Slovenija)

3. Luca Barbessi (Slovenija) vs. Nejc Preložnik (Slovenija)

4. Tadej Dajčman (Slovenija) vs. Luka Podkrajšek (Slovenija)

5. Carlo Vinci (Italija) vs. Rok Krušič (Slovenija)

6. Luka Čož (Slovenija) vs. Vojko Vučković (Slovenija)

7. Mike Azab (Libanon) vs. Haris Aksalić (Slovenija) - boks

8. Nemanja Milošević (Srbija) vs. Marko Drmonjić (Slovenija)

9. Vito Špic (Slovenija) vs. Dalibor Anastasov (Slovenija)

10. Denis Porčič - Chorchyp (Slovenija) vs. Mourad Derbal (Alžirija) - K1

11. Arber Murati (Albanija) vs. Ivica Trušček (Hrvaška)

