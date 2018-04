Slovenec pred borbo s Čečenom: Brutalno bo #video

Matjaž Vičar

Na majskem dogodku WFC 22 v Hali Tivoli bo tudi Matjaž Vičar, ki se bo za zmago udaril s čečenskim nasprotnikom Muslimom Danaevom. Za slovenskega borca je znano, da so njegove borbe izredno zanimive, velikokrat tudi krvave. "Upam le, da ne bo poškodb na obeh straneh. Želim si, da pokaževa športno, a tudi brutalno borbo."

Vičarju so organizatorji zamenjali prvotnega tekmeca in mu za nasprotnika postavil mladega čečenskega borca Muslima Danaeva, za katerega bo to šele tretja borba med profesionalci.

"Moj nasprotnik je manj izkušen, kot je bil prejšnji. Za sabo ima le dve profesionalni borbi, obe je zmagal predčasno. A pri čečenskih borcih nikoli ne veš, mogoče ima za sabo 100 amaterskih zmag, pa to ni nikjer zabeleženo. Čečenov se skratka nikoli ne podcenjuje, gre za izredno trdožive borce, sem pa vesel, da sem dobil nasprotnika, ki mi bo predstavljal izziv," pravi Vičar, ki bo na svojem osem nastopu med profesionalci lovil šesto zmago.

Ves sobotni trening si lahko ogledate tukaj:

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *Za naslov WFC-prvaka Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC