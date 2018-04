Konec najbolj norega tedna v UFC: ruski orel je novi prvak lahke kategorije! #video

UFC 223

Ruski borec Khabib Nurmagomedov je v glavni borbi večera UFC 223 v Brooklynu po točkah premagal Američana Ala Iaquinto (50:44, 50:43, 50:43) in postal novi svetovni UFC-prvak lahke kategorije. To je bila za 29-letnega borca iz Dagistana že 26. zmaga med profesionalci, poraza še ne pozna.

Konec je najbolj norega tedna v zgodovini UFC. S tem se strinjajo skoraj vsi. Vse skupaj se je začelo s poškodbo Tonyja Fergusona, kar je pod velik vprašaj postavilo glavno borbo večera. UFC je hitro s počitnic poklical prvaka lahke kategorije Maxa Hollowaya, a tudi on ni smel nastopiti. Uradna zdravniška služba mu je prižgala rdečo luč, na koncu pa so celodnevnem tehtanju organizatorji izbrali Ala Iaquinto.

Vrhunci dvoboja večera:

Američan se je srčno boril, a proti neporaženemu Nurmagomedovu ni imel niti najmanjših možnosti. Nekajkrat ga je dobro zadel, to pa je bilo tudi vse in orel iz Dagistana je zanesljivo dosegel novo, 26. zmago med profesionalci. Ta mu je prinesla tudi naslov svetovnega UFC-prvaka v lahki kategoriji.

- GSP fight in November

- Iaquinta's a real gangster

- Where's the chicken



That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy — UFC (@ufc) April 8, 2018

''Kje je Conor? Bi se tepel z avtobusom? Iaquinta je pravi Brooklyn gangster,'' je po zmagi povedal Nurmagomedov in izrazil svojo veliko željo: ''Želim se boriti proti Georgesu St-Pierru novembra v Madison Square Gardnu.''

Napad na avtobus in aretacija

Pas za najboljšega v lahki kategoriji je imel do zdaj v lasti Conor McGregor, ki so mu ga zaradi pasivnosti UFC odvzel. Irec se je v četrtek pojavil tudi v New Yorku in poskrbel za škandal, ki ga ne pomnijo. S svojimi pajdaši je napadal avtobus, na katerem je bil tudi Nurmagomedov, s katerim je hotel obračunati. V vozilo z borci je metal vse, kar mu je prišlo pod roke, in ranil več ljudi.

Borec Michael Chiesa je bil zaradi razbitega stekla porezan po glavi in obrazu. Irca so v nadaljevanju aretirali in ga privedli pred lokalno sodnico. Ta mu je naložila 50 tisoč dolarjev kazni, mu vrnila potni list in mu dovolila zapustiti ZDA. Sojenje za napad se bo nadaljevalo 14. junija.

Kako zelo stresno je bilo, je priznal tudi Dana White. ''Molil sem za nedeljo, na koncu je vse skupaj izpadlo izjemno. Vesel sem, da je vsega konec," je dejal predsednik UFC in dodal, da je že govoril z McGregorjem in da lahko reče, da je šlo za zelo pozitiven pogovor.