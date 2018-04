Želva navdušen: To je priložnost, ki se ne zgodi velikokrat #video

Čeprav je do 19. maja, ko se bo Tivoli spremenil v gladiatorsko areno, še kar nekaj časa, so se borci že predstavili slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin. Med njimi je bil tudi Bojan Kosednar – Želva, ki se bo v slovenskem obračunu pomeril z Markom Vardjanom.

Večina borcev, ki se bo 19. maja merila med sabo, je predstavitvi dogodka WFC 22 opravila tudi skupni trening. Vodil ga je legendarni trener Lucien Carbin in borcem podelil številne koristne nasvete. Z njim je ime priložnost trenirati tudi izkušeni slovenski borec Bojan Kosednar - Želva.



''Trenirati s takim trenerjem je izjemna čast. To je priložnost, ki se ne zgodi velikokrat,'' je pohvalil nizozemskega strokovnjaka tudi Želva, ki se bo na WFC 22 udaril z Markom Vardjanom. Kosednar je prepričan, da mu ne bo lahko.

''Gre za mlajšega, a kompletnega borca. Čeprav sem na papirju favorit in se zdi, da se bom sprehodil do zmage, ni ne bo lahko. V to sem prepričan. Vardjan dela zelo resno. Videli bomo njegovo najboljšo borbo do zdaj, a verjamem v svojo zmago. Če ne bi, se ne bi šel tega. Kljub mojim letom nisem nič manj lačen, kot na začetku,'' je še dodaja 34-letni Ljubljančan, ki ima do zdaj med profesionalci deset zmag in 11 porazov.

Celoten trening si lahko ogledate tukaj:

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna Gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *Za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC