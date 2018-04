Izkušeni slovenski borec razložil, zakaj ima vzdevek ''Pes'' #video

Lemmy Krušič

V Hali Tivoli (19. maj) bo nasprotnik 28-letnega Slovenca avstrijski državljan bosanskih korenin Darko Banović. ''Pričakujem odlično borbo, saj sva oba dobra borca. Verjamem, da bova oba kar najbolj pripravljena, dober boj ne bo izostal. On je trenutno številka ena v Avstriji, jaz živim v Linzu, kar pomeni, da bo res zanimivo,'' je o borbi spregovoril Krušič, ki ima vzdevek The Dog, kar v slovenskem prevodu pomeni pes.

Zakaj ''The Dog"?

''Ta vzdevek sem dobil v Brežicah, ko bi se moral moj kolega boriti do 84 kilogramov. A ker smo šli pred tem jest, je bil kilogram in pol pretežek. Nasprotnik se ni hotel boriti, zato sem sam povsem nepripravljen sprejel ta dvoboj z le 70 kilogrami. Še ščitnik za zobe sem si razkužil v vodi, kjer so se kuhale hrenovke za hot-dog. Druge vrele vode pač ni bilo pri roki. Tako sem dobil ta vzdevek,'' je zanimivo prigodo z nami delil Lemmy, ki ga nasprotniki večinoma podcenjujejo.

Nasprotniki ga po večini podcenjujejo

''Nasprotniki me v 90 odstotkih primerov podcenjujejo. Nisem mišičast in ogromen, zato se mi to večkrat zgodi,'' se smeji Krušiču, ki potem dokaže, da se strup skriva v majhnih stekleničkah. O tem priča tudi njegov dozdajšnji izkupiček – 18 zmag in šest porazov.

Ves sobotni trening si lahko ogledate tukaj:

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *Za naslov WFC-prvaka Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC