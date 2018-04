Najstnik iz juda v krvav šport: starši bili odločno proti, on pa je videl milijone #video

Rok Oslakovič

Med udeleženci WFC 22 bo tudi komaj 17-letni up slovenskega MMA Rok Oslakovič, ki se bo 19. maja v Hali Tivoli udaril z italijanskim borcem Carlom Vincijem. Uspešni judoist se je po devetih letih poslovil od kimona in presedljal v šport, kjer si lahko za vsako napako kaznovan z brutalnim nokavtom.

''Judo sem treniral kar devet let po dvakrat na dan. Bil sem državni prvak in podprvak, potem pa mi vse skupaj ni bilo več všeč. Želel sem si poskusiti nekaj bolj grobega, nekaj, kjer gre vse skupaj bolj zares. Vpeljala me je Tajda Ratajc, ki je bil včasih tudi moja judotrenerka. Zdaj treniram že eno leto in moram reči, da mi gre kar dobro,'' pravi najmlajši udeleženec WFC 22, ki priznava, da je bila menjava športa za njegove starše kar velik šok.

''Spomnim se prvega treninga, ko mi je oči na poti v avtu govoril, naj si premislim in se držim juda, a sam sem v MMA videl neko pot, neko kariero, denar, milijone. Sčasoma so se starši s tem sprijaznili, oči pa je zdaj moj največji navijač. Vedno me podpira,'' se spominja začetka svoje poti v ta specifičen šport Oslakovič, ki bo 19. maja v Tivoliju doživel svoj krstni MMA-nastop.

Svojega nasprotnika Carla Vincija je prvič v živo videl na sobotnem treningu in dobil občutek, da se ga Italijan boji. ''Videl sem, da se me celo malo boji. Ves čas mi je pomežikoval. Malo sem ga že prestrašil, verjamem pa, da ga bom do začetka borbe še bolj,'' je še zaključil obetavni najstnik.

Celoten sobotni trening si lahko ogledate tukaj:

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *Za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC