Žalosti ga, da Novaka Đokovića podcenjujejo

Jim Courier, nekdanji prvi igralec sveta, in Paul Annacone, nekdanji trener Rogerja Federerja, sta ocenila zadnjih deset let svetovnega tenisa. Oba sta se strinjala, da je srbski teniški zvezdnik, kljub vsem uspehom, podcenjen.

Na največjih turnirjih lahko velikokrat vidimo, kako je občinstvo veliko bolj na strani Rafaela Nadala ali Rogerja Federerja, ko igrata proti Novaku Đokoviću. To je bilo zelo očitno v finalu Wimbledona, ko je Novak Đoković v dramatičnem finalu po petih nizih premagal Rogerja Federerja.

"Malo žalostno je, da je relativno podcenjen, glede na to, kaj mu je uspelo." Foto: Guliver/Getty Images

"Ko pogledate številke, je jasno …"

Jim Courier, nekdanji vrhunski teniški igralec, je prepričan, da je Nole najboljši teniški igralec zadnjega desetletja, a ga je ob tem nekaj zmotilo. "Malo žalostno je, da je relativno podcenjen, glede na to, kaj mu je uspelo. Stopil je iz sence Rafe in Rogerja, ki sta prav tako veliko dosegla."

Podobno mnenje ima tudi Paul Annacone, ki je dolga leta sodeloval s Peteom Samprasom, v sezoni 2010 in 2011 pa je sodeloval tudi s švicarskim teniškim virtuozom Rogerjem Federerjem. "Ne glede na to, kaj Novaku uspe, ne bo nikoli Rafa ali Roger. So namreč zelo različne osebnosti. Ko pogledate številke, je jasno, da je najboljši igralec zadnjega desetletja, in to mi da jasno vedeti, da karkoli Novak naredi, ga ne bodo nikoli obravnavali kot Rogerja ali Rafo," je povedal danes 56-letni teniški trener.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je edini, ki jih je prisilil

Da je bil Beograjčan v zadnjem desetletju res najboljši, kaže tudi razmerje zmag in porazov med veliko trojico (Rafael Nadal, Novak Đoković, Roger Federer). Novak ima proti svojima največjima nasprotnikoma v enakem obdobju 42 zmag in 25 porazov, Španec ima 23 zmag in 30 porazov, medtem ko ima Baselčan 22 zmag in 32 porazov.

"Zame je Novak Đoković v zadnjih desetih ali 12 letih edini igralec, ki je Rogerja in Rafo prisilil, da začneta igrati drugače, da ga lahko premagata. Oba sta večinoma igrala svoj slog tenisa, ampak proti Novaku sta si morala izmisliti novo taktiko," je še priznal Annacone, nekdanja desna roka Rogerja Federerja.

Najbolj je presenečen nad Nadalom Rafael Nadal je letošnjo sezono končal na prvem mestu. Foto: Reuters

Jima Courierja je v tem času najbolj presenetilo, da Nadal lahko toliko časa vztraja na teniški turneji. Neverjetno se mu zdi, da vsi trije lahko pri teh letih igrajo na tako visoki ravni. "Seveda, tukaj mislim na Federerja in tudi na Rafo, za katerega si nisem mislil, da bo tako dolgo na turneji, glede na to, koliko energije porabi pri udarcu." Nato se je dotaknil še Đokovića: "Videti je bilo, da bo Đoković najbolj zdrav, a tudi on je imel težave s komolcem, ki so ga za nekaj časa oddaljile z igrišča. Glede na to, kaj govori, si Novak želi, da bi zmagoval tudi pri štiridesetih letih. Kar trenutno uspeva Rogerju," so zapisali na B92.