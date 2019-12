O Đokoviću se skoraj večina strinja ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši teniški igralci se že nekaj časa pripravljajo na novo sezono. V rubriki TOP 10 smo tokrat izbrali deset najboljših teniških igralcev v zadnjem desetletju. Mnenja so različna, a o najboljšem igralcu se večina strinja.

Na spletu se je pojavilo kar nekaj lestvic najboljših igralcev zadnjega desetletja, a se razlikujejo med seboj. Glede najboljšega pa imajo več ali manj vsi isto mnenje. To je Novak Đoković, srbski teniški igralec. Ta je pred časom priznal, da ima pred seboj še kar nekaj izzivov. Eden izmed njih je tudi, da v zmagah na turnirjih za grand slam preseže Rogerja Federerja. Ta ima v svoji vitrini 20 lovorik s turnirjev velike četverice.

Novak Đoković Foto: Getty Images

1. mesto – Novak Đoković

Novak Đoković je v zadnjem desetletju zmagal 15 od svojih 16 turnirjev za grand slam. Zelo dominanten je bil v sezoni leta 2011, ko je zmagal 41 dvobojev zapored in kot za stavo premagoval tako Rafaela Nadala kot tudi Rogerja Federerja. Tistega leta se je tudi prvič prebil na prvo mesto lestvice ATP. Nole je postal prvi igralec v zgodovini tenisa, ki je osvojil vseh devet turnirjev serije masters. Prav tako ima največje število zmag na OP Avstralije (sedem), petkrat pa je sezono končal na prvem mestu.

Rafael Nadal Foto: Reuters

2. mesto – Rafael Nadal

Rafael Nadal je na začetku tega desetletja (2010) zmagal na treh zaporednih turnirjih za grand slam, tudi OP ZDA, in tako postal igralec, ki je imel v svoji vitrini vse štiri lovorike turnirjev za grand slam. Rafa je v vseh teh letih vladal na OP Francije, letos ga je osvojil že 12. Enajstkrat je zmagal v Monte Carlu in Barceloni in dokazal, da je daleč najuspešnejši igralec na pesku.

Roger Federer Foto: Reuters

3. mesto – Roger Federer

Čeprav je Roger Federer nekoliko starejši od Rafaela Nadala in Novaka Đokovića, je vseeno uspel držati stik z njima. Švicar je v zadnjem desetletju v vitrino postavil pet lovorik za grand slam, od tega je tri osvojil po svojem 35 letu. Postal je prvi moški teniški igralec, ki je osvojil 20 zmag na turnirjih za grand slam, pri 38 letih pa je postavil še dva rekorda v moderni dobi tenisa. Dosegel je 109 posamičnih turnirskih zmag in zmagal 1.274 dvobojev.

Andy Murray Foto: Reuters

4. mesto – Andy Murray

Andy Murray je po 76 letih postal prvi britanski igralec, ki je zmagal na turnirju za grand slam. To je bilo leta 2012 na OP ZDA. Leto pozneje je spisal še en mejnik, ko je po 77 letih postal prvi britanski igralec, ki je zmagal na domačem prestižnem turnirju – Wimbledon. Bil je tudi najbolj zaslužen, da je britanska reprezentanca prvič po 79 letih zmagala Davisov pokal, prav tako ima v svoji vitrini dve zlati olimpijski medalji. Leta 2016 pa je sezono končal na prvem mestu.

Stan Wawrinka Foto: Guliver/Getty Images

5. mesto – Stan Wawrinka

Stan Wawrinka je bil v vseh teh letih v senci svojega rojaka Rogerja Federerja. Nekajkrat pa mu je le uspelo stopiti v ospredje. Na lestvici ATP se je uspel prebiti na 3. mesto, prav tako pa je zmagal na treh turnirjih za grand slam. Manjka mu le še zmaga v Wimbledonu.

Marin Čilić Foto: Gulliver/Getty Images

6. mesto – Marin Čilić

Med najboljših deset se je uvrstil tudi hrvaški teniški igralec Marin Čilić. Ta je desetletje začel s polfinalom na OP Avstralije, vendar je nato trajalo kar nekaj časa, da je osvojil turnir velike četverice. Vse skupaj se mu je sestavilo leta 2014 na OP ZDA, ko je v polfinalu odpravil Rogerja Federeja, v finalu pa še Japonca Keija Nišikorija. Leta 2017 se je uvrstil v finale Wimbledona, leto pozneje pa še v finale Melbourna. Obakrat je bil njegov krvnik Roger Federer. Pohvali se lahko z lovoriko serije masters v Cincinnatiju.

David Ferrer Foto: Guliver/Getty Images

7. mesto – David Ferrer

David Ferrer se je letos športno upokojil in bil predvsem znan kot igralec, ki se je boril do zadnjega in s svojo borbenostjo nasprotnike spravljal ob živce. Enkrat je igral v finalu OP Francije, kar desetkrat zapored pa se je uvrstil v četrtfinale. Šestkrat je sezono končal med prvo deseterico. Skupno je osvojil 21 posamičnih turnirjev, vrhunec pa je bil leta 2012, ko je dobil turnir serije masters v Parizu.

Tomas Berdych Foto: Reuters

8. mesto – Tomas Berdych

Tomas Berdych je bil vse do leta 2018, ko je staknil poškodbo hrbta, med najboljšimi na največjih turnirjih. Leta 2010 je igral v finalu Wimbledona, ko je izločil tako Rogerja Federerja kot tudi Novaka Đokovića. V finalu pa je moral priznati premoč Rafaelu Nadalu. Bil je poleg, ko je češka reprezentanca dvakrat zaporedoma zmagala v Davisovem pokalu. Šestkrat zapored (2010–2015) se je uvrstil na zaključni turnir.

Juan Martin del Potro Foto: Guliver/Getty Images

9. mesto – Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro je verjetno eden največjih osmoljencev zadnjega desetletja, saj so ga ves čas spremljale poškodbe. Kar trikrat je moral iti na operacijo levega zapestja. Del Potro na teniški turneji velja za pravega borca. Visokorasli teniški igralec je bil zraven pri zgodovinskem dogodku argentinskega tenisa, potem ko je leta 2016 Argentina prvič v zgodovini osvojila Davisov pokal. Leta 2018 se je celo prebil do finala OP ZDA, devet let po tistem, ko je na istem turnirju zmagal.

Dominic Thiem Foto: Gulliver/Getty Images

10. mesto – Dominic Thiem

Dominic Thiem, ki velja za enega največjih garačev, je v zadnjih letih postal vrhunski igralec. Blesti predvsem na pesku in je po dolgem času igralec, ki se lahko enakovredno kosa z Rafaelom Nadalom, kraljem peska. Zmagal je deset turnirjev na pesku, od tega je štirikrat premagal tudi Španca. Dvakrat je na kolena spravil Novaka Đokovića, na OP Francije pa se je dvakrat prebil do velikega finala. Avstrijec je letos dokazal, da se ne znajde samo na peščeni podlagi. Letos je namreč zmagal v Indian Wellsu, ko je v finalu premagal Rogerja Federerja.