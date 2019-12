Bodo v novi sezoni zares prvič ogroženi?

Novak Đokovič, Rafael Nadal in Roger Federer so teniški igralci, ki že dolga leta dominirajo na teniških igriščih.

Teniški strokovnjaki že kar nekaj časa napovedujejo, da bo veliki teniški trojici odklenkalo. A do letošnje sezone, če pogledamo turnirje za grand slam, ni nič kazalo na to. O tem je spregovoril Ivan Ljubičić, trener Rogerja Federerja.

V zadnjih 15 letih boste našli le sedem drugih imen

V zadnjih treh letih lahko na turnirjih za grand slam med zmagovalci najdemo samo veliko trojico, v katero spadajo Rafael Nadal, Novak Đoković in Roger Federer. Zadnji, ki je zmagal na turnirju za grand slam in ni bil član velike trojice, je bil leta 2016 Stan Wawrinka, ki je bil najboljši na OP ZDA. Tistega leta je v Wimbledonu slavil tudi Andy Murray. Zelo zgovoren je podatek, da lahko v zadnjih 15 letih najdemo samo sedem drugih imen, ki so zmagala na turnirju velike četverice.

Andy Roddick (OP ZDA 2003), Gaston Gaudio (OP Francije 2004), Marat Safin (OP Avstralije 2005), Juan Martin del Potro (OP ZDA 2009) in Marin Čilić (OP ZDA 2014) so po enkrat zmagali na enem od največjih turnirjev. Andy Murray je zmagal na OP ZDA (2012) in v Wimbledonu (2013, 2016), Stan Wawrinka pa na OP Avstralije (2014), OP Francije (2015) in OP ZDA (2016).

Roger Federer je napovedal, da bo v prihodnji sezoni igral na vseh štirih turnirjih za grand slam. Udeležil se bo tudi olimpijskih iger v Tokiu. Foto: Gulliver/Getty Images

O dominaciji Nadala, Đokovića in Federerja je bilo že veliko povedanega. O tem je zdaj spregovoril še Ivan Ljubičić, ki zadnjih nekaj let sodeluje z Rogerjem Federerjem. Nekdanji vrhunski teniški igralec meni, da mlada generacija vse bolj ogroža veliko trojico. V mislih ima predvsem Dominica Thiema in Stefanosa Cicipasa.

"V Londonu sta bila na izjemno visoki ravni, to igro pa morata potrditi tudi na preostalih velikih turnirjih. To, kar jima je uspelo pokazati na finalnem turnirju, je bilo nekaj izjemnega. Premagala sta najboljše igralce, česa sta sposobna, pa bomo videli v letu 2020. Mislim, da je prevlada velike trojice ogrožena bolj kot kadarkoli prej. Pred nami je najzanimivejša zgodba," je uvodoma povedal Ljubičić, ki je prepričan, da so Federer, Nadal in Đoković najboljši igralci v zgodovini tenisa.

Ne more si zamisliti, da bi bil kdo vso sezono boljši od velike trojice. "Prišel bo čas, ko jih bo kdo izrinil z vrha. Po toliko letih, ko so se borili za lovorike, se bo na to težko navaditi."

Ivan Ljubičić že nekaj časa uspešno sodeluje s Federerjem. Foto: Guliver/Getty Images

Glede svojega varovanca ostaja skrivnosten

Danes 40-letni Ljubičić je o svojem varovancu vedno zelo redkobeseden. Vseeno se ni mogel izogniti vprašanju, koliko časa bo še vztrajal zimzeleni Švicar. "To je vprašanje, ki ga morate postaviti njemu. Vesel sem, da imam vsak teden možnost sodelovati z njim in da vidim, da je motiviran. Še vedno ima rad šport in mislim, da je tenis del njegovega življenja. Ko ne bo imel več tega občutka, bi lahko končal svojo kariero," so na B92 zapisali besede Hrvata.