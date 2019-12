Razkril je skrivnosti iz slačilnice Novaka Đokovića

Letos junija je v teniškem svetu odjeknila novica, da se Goran Ivanišević pridružuje ekipi Novaka Đokovića. Sprva sta legendarni Hrvat in eden najboljših teniških igralcev vseh časov združila moči za poskusno obdobje. Zdaj je že jasno, da bosta sodelovala tudi v prihodnji sezoni.

Ekipa, ki se očitno zelo dobro razume. Foto: Instagram

Goran Ivanišević velikokrat razkrije majhne skrivnosti, ki se dogajajo v ekipi trenutno drugega igralca sveta. Pred kratkim je za hrvaški Jutarnji list razkril, kaj se tik pred dvobojem dogaja v slačilnici. "Odvisno, kako je Novak Razpoložen. Včasih še pet minut pred dvobojem gledamo video in umiramo od smeha. Pravilo je, da ni pravila. A ko on pride na igrišče, takšne osredotočenosti še nisem videl. To je neverjetno in vidi se, zakaj je osvojil toliko turnirjev za grand slam," je povedal eden najbolj znanih zmagovalcev turnirja v Wimbledonu (2001).

Novak Đoković je že začel s pripravami na novo sezono. Foto: Reuters

Đoković bo zdaj še bolj grizel

Cilji Novaka Đokovića so za prihodnjo sezono več ali manj jasni. Kot je pred časom omenil že njegov oče, bi rad podrl marsikateri rekord in nobena skrivnost ni, da 32-letnega Beograjčana zanimajo samo zmage.

"V prihodnji sezoni bo še bolj grizel, potem ko je sezono končal na drugem mestu. Sicer imava na splošno zelo dober odnos. Novaku pripovedujem anekdote iz svoje kariere. Hvala bogu obstajajo videi, on jih gleda in umira od smeha. Zares dobro sodelujeva, pri temu nama pomaga tudi mentaliteta in jezik," je razlagal Ivanišević.

Goran Ivanišević in Marjan Vajda. Trenerja, ki bosta v prihodnji sezoni skrbela za Novaka Đokovića. Foto: Gulliver/Getty Images

Želja je, da ga na največjih turnirjih spremlja le en trener

Ivanišević je med drugim razkril, da je Novak s pripravami začel v ponedeljek, 9. decembra. Njegova trenutna baza je v Monte Carlu. Hrvat bo nato srei decembra z Novakom odšel v Dubaj in tam ostal vse do Božiča. Od tam naprej bo trenersko dirigentsko palico vzel Vajda, ki ga bo spremljal tudi na OP Avstralije. Dogovorili so se, da bo vsak trener pokril polovico turnirjev. To pomeni, da bo dva turnirja za grand slam pokrival Vajda, dva pa Ivanišević.

"Za zdaj je načrt, da grem v Wimbledon in OP ZDA. Pravzaprav je bila to želja Đokovića, da ga na turnirjih velike četverice (turnir za grand slam op. p.) spremlja le en trener. Po mojem mnenju je to dobro, istega mnenja je tudi Marjan, saj se tako vzpostavi bolj intimna atmosfera. Pričakovanja so velika, sploh takrat, ko delaš z igralcem, kot je Novak, za katerega je finale nekatere vrste neuspeh."

Pravi, da se je kot trener umiril. Foto: Guliver/Getty Images

Oseminštiridesetletni Splitčan je bil že kot igralec zelo čustven. Pod njegovo jezo se je v času njegove kariere zlomil marsikateri lopar. In kako se znajde v vlogi trenerja? "V meni vseskozi vre. Kamere so vseskozi uperjene v tebe in moraš igrati, da je vse redu. A če bi lahko, bi poletel. Vseeno sem kot trener umirjen, čeprav mi ljudje tega ne verjamejo. Moraš biti pozitiven in rad to delam," je še povedal Ivanišević.