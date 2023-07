Alcaraz ugnal Francoza, ki se poslavlja, Britanci dočakali zanesljivo zmago Murrayja

Dež pošteno meša štrene programa teniškega grand slama v Wimbledonu. Je pa svoj prvi dvoboj lahko odigral prvi nosilec turnirja Carlos Alcaraz in bil pričakovano uspešen. Na pokritem igrišču je s 6:0, 6:2, 7:5 premagal francoskega veterana Jeremyja Chardyja, za katerega je bil to zadnji posamični dvoboj kariere. D omači ljubitelji tenisa so videli zanesljivo zmago Andyja Murrayja, ki je s 6:3, 6:0 in 6:1 odpravil

Carlos Alcaraz je v uvodnem krogu igral na igrišču številka ena in upravičil vlogo favorita. V prvem nizu je Jeremyju Chardyju zavezal kravato, drugega dobil s 6:2, še najbolj vroče je bilo v tretjem, ki ga je Španec dobil s 7:5, nato pa zanesljivo napredoval v naslednji krog.

Alcaraz v Wimbledonu igra tretjič, pričakovati gre, da bo letos dosegel največji uspeh na tem grand slamu. Do zdaj je najdlje prišel lani, ko je obstal v osmini finala.

Chardy končuje kariero

Za Chardyja je bil to zadnji posamični dvoboj kariere. Francoz je septembra 2021 dejal, da je po cepljenju proti koronavirusu utrpel neželene posledice, ki so mu onemogočale treninge in tekmovanja. Leta 2022 je začel trenirati rojaka Uga Humberta, letos pa se je na OP Avstralije vrnil na tekmovanja. V dvojicah je z rojakom Fabricom Martinom na omenjenem grand slamu prišel do polfinala. Pred Wimbledonom je napovedal, da je to njegov zadnji turnir.

Jeremy Chardy je odigral zadnji posamični dvoboj profesionalne teniške kariere. Foto: Guliverimage

Chardy je bil na lestvici ATP najvišje na 25. mestu, v karieri je osvojil en naslov v Davisovem pokalu in en naslov ATP. Na grand slamih je v posamičnih konkurenci najdlje prišel pred desetimi leti na OP Avstralije, ko je obstal v četrtfinalu, v dvojicah pa leta 2019 v Parizu, ko sta z Martinom izgubila v finalu.

Andy Murray je zanesljivo odpravil Ryana Penistona. Foto: Guliverimage

Murray začel s prepričljivo zmago

Veliko zanimanja je požel domači teniški as Andy Murray. Te dni mineva deset let, odkar je prvič zmagal na sveti travi in bil po 77 letih prvi Britanec, ki mu je to uspelo. Tokrat sicer ne spada v glavni krog favoritov, je pa turnir odprl s prepričljivo zmago. S 6:3, 6:0, 6:1 je odpravil rojaka Ryana Penistona.

Danil Medvedjev, tretji nosilec turnirja, bo igral proti Britancu Arthurju Feryju.

Wimbledon je kariero Federerja proslavil na osrednjem igrišču Foto: Guliverimage

Organizatorji tretjega grand slama sezone so na igriščih All England Cluba v Wimbledonu s posebno slovesnostjo na osrednjem igrišču počastili dosežke upokojenega švicarskega teniškega zvezdnika Rogerja Federerja.

Zanimivi dvoboji: Carlos Alcaraz (ŠPA, 1) – Jeremy Chardy (FRA) 6:0, 6:2, 7:5

Andy Murray (VBR) : Ryan Peniston (VBR) 6:3, 6:0, 6:1

Cameron Norrie (VBR, 12) – Tomas Machac (ČEŠ)

Dominic Thiem (AVT) – Stefanos Tsitsipas (GRČ, 5)

Daniil Medvedev (RUS, 3) – Arthur Fery (VBR)

George Loffhagen (VBR) – Holger Rune (DAN, 6)

Alexander Zverev (NEM, 19) – Gijs Brouwer (NIZ)

