Dvoboj, ki si ga Italijani niso želeli. Alcaraz suvereno.

Na turnirju v Wimbledonu so se začeli dvoboji drugega kroga, najbolj zanimiv se obeta med dvema italijanskima igralcema. Že popoldne je brez večjih težav napredoval tretji nosilec in lanski zmagovalec Carlos Alcaraz.Premagal je Aleksandra Vukića.

Jannik Sinner Foto: Guliverimage Na sporedu je dvoboj, ki bo za mnoge zelo zanimiv, a so si ga italijanski navijači najmanj želeli, saj bo jasno, da po drugem krogu domov odhaja eden izmed njihovih ljubljencev. V drugem krogu se bosta namreč udarila Jannik Sinner in Matteo Berrettini, prvi igralec sveta in nekdanji finalist Wimbledona.

Italijana sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Lani je bil v Torontu po dveh nizih boljši Jannik Sinner, ki se je do zdaj v Wimbledonu najdlje prebil do polfinala. Zdaj pa mu bo že v drugem dvoboju nasproti stal Berrettini, ki se sicer na travi zelo dobro počuti. Leta 2021 se je prebil do finala, ko ga je Đoković premagal po treh nizih.