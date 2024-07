Britanski navijači na trnih, gladka zmage Gauffove

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se v drugem krogu obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Med domačimi navijači je največ zanimanja za domačinko Emmo Raducanu, igra tudi nekdanja prva igralka sveta Naomi Osaka. Svojo nalogo je že opravila in tudi uspešno druga nosilka Coco Gauff, ki je s 6:2 in 6:1 premagala Anco Alexio Todoni.

Emma Raducanu je po veliki zmagi na OP ZDA leta 2021 postala velika ljubljenka britanskega občinstva. Kot kaže, se mlada teniška igralka počasi vrača na stare tirnice, potem ko se je kar nekaj časa ubadala s poškodbami. Njena nasprotnica v drugem krogu bo Belgijka Elise Mertens, trenutno 33. igralka sveta.

Coco Gauff Foto: Reuters Coco Gauff, druga igralka sveta, se je v Wimbledonu do zdaj najdlje prebila do osmine finala, lani pa se je poslovila že v prvem krogu. Mlado Američanko je v drugem krogu čakala Romunka Anca Alexia Todoni, trenutno 142. igralka sveta, ki se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije. Za igralki je bil to prvi medsebojni dvoboj. Gauffova ni dovolila presenečenja, v 67 minutah je napredovala z zmago 6:2, 6:1.