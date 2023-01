Vesela novica, da Osaka izpušča celotno sezono

OP Avstralije je Naomi Osaka dvakrat že osvojila. Foto: Guliverimage Zmagovalka štirih grand slamov Naomi Osaka ni igrala od septembra. Minuli konec tedna je prišla novica, da je ne bo niti na uvodnem grand slamu sezone v Avstraliji. Po dneh ugibanj, kaj je razlog temu, se je zdaj oglasila prek Twitterja. "Komaj čakam, da se vrnem na igrišča, ampak tukaj je novica za leto 2023," je zapisala in zraven objavila fotografijo z ultrazvoka. "Vem, da me v prihodnosti še marsikaj čaka. Med drugim se veselim, da me bo nekega dne gledal igrati tenis tudi moj otrok in rekel: 'To je moja mama.' Leto 2023 bo zame leto številnih novih lekcij. Upam, da se vidimo na začetku naslednjega leta, ko bom igrala na OP Avstralije."

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023

Foto: Guliverimage Najbolje uvrščena igralka sveta v letu 2019 je trenutno na 47. mestu svetovne lestvice. Na OP Avstralije je slavila v letih 2019 in 2021 na OP ZDA pa v letih 2018 in 2020. Revija Forbes jo je razglasila za najbolje plačano športnico na svetu leta 2022, njen zaslužek pa je znašal 47 milijona evrov.

Njen komercialni uspeh se lani ni odrazil na igrišču, saj je doživela poraz v prvem krogu tako na OP Francije kot na OP ZDA in se je zaradi poškodb umaknila iz Wimbledona. "Teh nekaj mesecev stran od športa mi je resnično dalo novo ljubezen in spoštovanje do igre, ki sem ji posvetila svoje življenje. Zavedam se, da je življenje tako kratko in nobenega trenutka ne jemljem za samoumevnega," je zapisala v izjavi.

Osaka je od leta 2019 v zvezi z ameriškim glasbenikom, hip-hop umetnikom, raperjem z umetniškim imenom Cordae.