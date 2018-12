V uvodu Hopmanovega pokala zmagi Avstralije in Velike Britanije

Za domačine sta bila uspešna Matthew Ebden, ki je v treh nizih s 3:6, 7:6 in 6:2 ugnal Lucasa Pouilleja, ter Ashleigh Barty, ki je premagala Alize Cornet s 7:5, 6:3.

V drugem dvoboju je bila Grčija favorit, vendar je mladi zvezdnik Stefanos Tsitsipas izgubil proti Cameronu Norrieju (7:6, 6:4), Maria Sakkari je izenačila izid na 1:1, v odločilni igri pa sta Sakkarijeva in Tsistipas izgubila s 3:4, 4:3 in 3:4.

Odločilna igra se na Hopmanovem pokalu igra po takoimenovanem pravilu Fast4, ki omogoča hitrejši in časovno bolj predvidljiv zaključek. Osnovna pravila so: igra se do štiri, pri 3:3 je podaljšana igra do 5 brez prednosti, v nobenem primeru se ne igra na razliko in ni pravila net. Če se torej žogica pri začetnem udarcu dotakne mrežice in pade v polje, jo mora nasprotni igralec odbiti nazaj.

V nedeljo se bosta predstavila še glavna favorita, branilka naslova Švica z Rogerjem Federerjem in Belindo Bencic, ter Nemčija z Angelique Kerber in Alexandrom Zverevom. Švicarja bosta igrala proti Veliki Britaniji, Nemca pa z Garbine Muguruzo in Davidom Ferrerjem iz Španije.

Finale bo na sporedu 5. januarja.

