Hopmanov pokal izginja iz teniškega koledarja zaradi pokala ATP

Hopmanov pokal, ki so ga 31 let pripravljali v Perthu, tako ne bo imel več mesta v teniškem koledarju. Združenje ATP bo namreč 3. januarja začelo desetdnevni pokal ATP, na katerem bo nastopilo 24 moških ekip.

Brisbane in Perth bosta gostila predtekmovanja, v katerih bo vsaka ekipa igrala po dva posamična dvoboja in igro dvojic, osem moštev se bo uvrstilo v finalni del na izpadanje, ki ga bo gostil Sydney.

"Nič ni bolj opredeljevalo Perth in tamkajšnje prebivalce na začetku leta kot Hopmanov pokal. Moj takojšnji odziv na to je žalost, da tekmovanja ne bo več v Perthu, prav tako zaskrbljenost, ali bo Hopmanov pokal sploh lahko še kje potekal," je dejal Paul McNamee, nekdanji teniški zvezdnik in ustanovitelj Hopmanovega pokala. Tega sta letos dobila Švicarja Roger Federer in Belinda Benčič.