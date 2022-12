Hopmanov pokal se vrača v prenovljeni obliki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovanje mešanih dvojic je doslej zadnjo izvedbo doživelo leta 2019. V prvem obdobju, ki je trajalo od leta 1989, je pokal domoval v avstralskem Perthu in so ga številni igralci imeli tudi za ogrevanje za prvi grand slam sezone v Avstraliji.

Po novem bo gostitelj Francija, v Nici bodo teniške ekipe prvič po novem sistemu igrale od 19. do 23. julija 2023, po tekmovanju za grand slam v Wimbledonu.

Kot je sporočila ITF, bo Hopamnov pokal za začetek v prvih dveh letih gostil šest ekip, pozneje ga bodo razširil na osem. Francija bo imela kot gostiteljica neposredno zagotovljeno udeležbo. Format dvobojev ostaja nespremenjen, vsak obračun bodo sestavljali po en posamični dvoboj v moški in ženski konkurenci ter obračun mešanih dvojic.

Nova pogodba za začetek predvideva petletno sodelovanje med ITF in podjetjem Tennium, ki trži več teniških tekmovanj v moški in ženski konkurenci. V Nici bodo tako Hopmanov pokal gostili vsaj do leta 2027.

"Veselimo se, da bomo lahko Hopmanov pokal spremljali v Nici. To tekmovanje je vedno imelo posebno mesto v srcih navijačev. Prepričan sem, da bo tako tudi v Nici, kjer bodo lahko videli nekaj najboljših igralcev na svetu v obeh konkurencah. Že zdaj se veselimo prihajajočih mesecev in let," je dejal predsednik ITF David Haggerty.

Preberite še: