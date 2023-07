Hrvaški drugič teniški pokal mešanih reprezentanc

Donna Vekić je najprej povedla Hrvaško v vodstvo, ko je premagala Celino Naef s 6:3 in 6:4, nato je drugo zmago zabeležil Borna Ćorić, ki je s 6:1 in 6:4 gladko nadigral Leandra Riedija. Hrvaška je s tem drugič osvojila Hopmanov pokal, prvič sta bila uspešna Iva Majoli in Goran Ivanišević leta 1996 v Perthu, ko sta prav tako ugnala Švico, za katero sta tedaj tekmovala Martina Hingis in Marc Rosset.

Švica je osvojila prejšnja pokala leta 2018 in 2019, obakrat sta igrala Roger Federer in Belinda Benčič.

Med letoma 1989 in 2019 je Hopmanov pokal, neuradno svetovni prvenstvo mešanih reprezentanc, potekal v Perthu v Avstraliji in so ga v januarskem terminu številni igralci imeli tudi za ogrevanje za prvi grand slam sezone v Melnournu.

Mednarodna teniška zveza ITF ga je nekoliko spremenila, odslej bo potekal julija. Nova pogodba, sklenjena lani, za začetek predvideva petletno sodelovanje med ITF in podjetjem Tennium, ki trži več teniških tekmovanj v moški in ženski konkurenci. V Nici bodo tako Hopmanov pokal gostili vsaj do leta 2027.