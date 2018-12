V Melbournu vročinski odmori tudi za teniške igralce

Prireditelji odprtega teniškega prvenstva Avstralije so sporočili, da bodo v naslednjem letu uvedli vročinske premore tudi za teniške igralce. Doslej so imele pravico do desetminutnega premora le igralke na dvobojih med drugim in tretjim nizom, po novem pa bodo, če bodo vremenske razmere neustrezne, takšen odmor izkoristili tudi igralci.