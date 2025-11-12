Sreda, 12. 11. 2025, 8.14
ATP, zaključni turnir sezone
V Torinu se obeta prava teniška poslastica
Teniški turnir najboljše osmerice v Torinu postaja vse bolj zanimiv. V sredo bosta v skupini Björn Borg na sporedu dva pomembna dvoboja. Popoldanski dvoboj bo med Benom Sheltonom in Felixom Auger-Aliassimom, zvečer pa se obeta poslastica med Jannikom Sinnerjem in Alexandrom Zverevom.
V popoldanskem delu bosta igrala Ben Shelton in Felix Auger-Aliassime, ki sta v prvem krogu izgubila brez osvojenega niza. Še vedno oba ohranjata upanje, da se lahko še prebijeta v polfinale. Shelton je uvodni dvoboj izgubil proti Zverevu, medtem ko se je Kanadčan proti Sinnerju do poškodbe mečne mišice dobro držal. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj, lani na OP Francije je bil boljši Auger-Aliassime.
Jannik Sinner in Alexander Zverev bosta v večerni teniški poslastici lovila drugo zmago v skupini, s tem skorajšnjo zagotovo uvrstitev v polfinale. Italijan vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 5:4. Tokrat bo Nemcu še težje, saj bo imel Sinner prednost domačega občinstva. A ne pozabimo, da tudi Zverev trenutno igra vrhunski tenis in da bi lahko spremljali izenačen dvoboj.
ATP, zaključni turnir, sreda:
Skupina Björn Borg
Ben Shelton (ZDA, 5) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)
Jannik Sinner (Ita, 2) - Alexander Zverev (Nem, 3)
Lestvica:
Skupina Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (ŠPA) 2 zmagi - 0 porazov
Taylor Fritz (ZDA) 1 - 1
Lorenzo Musetti (ITA) 1 -1
Alex De Minaur (AVS) 0 - 2
Skupina Björn Borg
Alexander Zverev (NEM) 1 zmaga - 0 porazov
Jannik Sinner (ITA) 1 - 0
Ben Shelton (ZDA) 0 - 1
Felix Auger-Aliassime (KAN) 0 - 1
