V noči na torek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji Los Angeles Lakersov na čelu z Luko Dončićem. Jezerniki se bodo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času mudili na gostovanju pri Chicago Bullsih, kamor so kljub težavnim vremenskim razmeram v zadnjih dneh odpotovali v nedeljo zvečer, ko so dobili zeleno luč za let. Za tekmo bo nared tudi Marcus Smart, ki si je med zadnjim srečanjem izpahnil prst in si ga že med igro naravnal kar sam.

Medtem ko manjka le še nekaj dni do obletnice menjave Luke Dončića iz Dallasa k LA Lakersom, pa je spomin na eno najbolj šokantnih menjav v ligi NBA za Jezernike le še nepomemben spomin, saj jih čaka naslednja v seriji osmih zaporednih gostovanj, natančneje četrti zaporedni obračun na tujem. Lakersi se v obračun s Chicagom podajajo s popotnico zmage nad Dallasom, skupaj so slavili na zadnjih treh izmed štirih srečanj. Na drugi strani so Bullsi neporaženi na zadnjih štirih tekmah.

V več predelih ZDA v zadnjih dneh zaradi snežnih neurij in izrazito nizkih temperatur vladajo izredne razmere. Zaradi tega je bilo že odpovedanih nekaj tekem v ligi NBA, saj se s hudimi težavami in odpovedmi srečujejo v letalskem prometu. Kot vse kaže, pa se bo srečanje v Chicagu lahko odvilo brez posebnosti, saj so Jezerniki v nedeljo pozno popoldne vendarle dobili zeleno luč za odhod v Chicago.

Marcus Smart Foto: Reuters

Chicago je na vseh teh tekmah v nizu dosegel vsaj 17 trojk, vključno z izenačitvijo rekorda franšize s 25 trojkami nad LA Clippersi. Na zadnji so se podpisali pod 21 uspešnih metov za tri točke, tako da Lakerse čaka zahtevno delo v obrambi, ki je že skozi celotno sezono na veliki preizkušnji. Pomembno delo tako med drugim čaka Marcusa Smarta, ki si je v zadnji četrtini tekme z Dallasom izpahnil desni kazalec, si prst kljub bolečinam "nastavil" nazaj in nadaljeval s srečanjem. "To je del igre, takšen pač sem. Takšne stvari se dogajajo in ekipi želim pomagati na kakršenkoli način, ne glede na to, ali imam vseh deset prstov ali ne," je po koncu dejal Smart.

Austin Reaves še ni nared za igro. Foto: Guliverimage

Čeprav naj bi se na enem izmed gostovanj v zasedbo Lakersov vrnil Austin Reaves, se to še ne bo zgodilo na srečanju z Biki. Manjkal bo tudi Adou Thiero, pod vprašajem pa je nastop Jaka LaRavie. O Reavesovi odsotnosti je pred kratkim spregovoril tudi Dončić. "Seveda ga pogrešam, je odličen igralec, pomaga nam na toliko načinov, igrati z njim je vedno zabavno. Upam, da se bo čimprej vrnil na parket," je dejal Slovenec.

Pri gostiteljih bosta v United Centru zagotovo manjkala Zach Collins in Noa Essengue, velik dvom je tudi pri Treju Jonesu. To bo prvi obračun teh dveh tekmecev v sezoni, lani sta oba pripadla Chicagu. "Fantje dobro mečejo, kar nam zagotovo pomaga. Tudi Smith in Vučević, ki igrata na položajih štiri in pet, sta dobra strelca, kar zagotovo pomaga. Igramo s petimi fanti, ki vedno znajo zadeti in so dobri strelci," je pred tekmo dejal trener Chicaga Billy Donovan.

Liga NBA, 26. januar:

Lestvici