Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

8 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Elina Svitolina Coco Gauff Iva Jovic Arina Sabalenka

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 20.00

8 ur, 34 minut

OP Avstralije (WTA), 10. dan

Bo Sabalenka še naprej tako suverena?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Deseti dan OP Avstralije bosta prvi na osrednje igrišče stopili Arina Sabalenka in Iva Jovic. Za polfinale se bosta udarili tudi še Coco Gauff in Elina Svitolina.

Carlos Alcaraz
Sportal Avstralec bo igral na krilih avstralskega občinstva

Arina Sabalenka, prva nosilka turnirja, nadaljuje suveren pohod na OP Avstralije, potem ko do zdaj še ni oddala niza. Tokrat ji bo nasproti stala mlada Američanka Iva Jovic. Sabalenka lovi že na svoj tretji naslov na tem turnirju.

Drugi dvoboj bosta igrali Američanka Coco Gauff in Ukrajinka Elina Svitolina. Do zdaj sta igrali tri medsebojne dvoboje, kjer z 2:1 vodi Gauff.

Četrtfinale, OP Avstralije:

Arina Sabalenka (BLR/1) - Iva Jovic (USA/29)
Coco Gauff (USA/3) - Elina Svitolina (UKR/12)

Preberite še:

Novak Đoković
Sportal Mu bo vendarle uspelo brzdati balkansko kri? #video
Madison Keys Jessica Pegula
Sportal V slovo je pomahala branilka naslova
 
OP Avstralije Elina Svitolina Coco Gauff Iva Jovic Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.