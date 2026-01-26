Bo Sabalenka še naprej tako suverena?

Deseti dan OP Avstralije bosta prvi na osrednje igrišče stopili Arina Sabalenka in Iva Jovic. Za polfinale se bosta udarili tudi še Coco Gauff in Elina Svitolina.

Arina Sabalenka, prva nosilka turnirja, nadaljuje suveren pohod na OP Avstralije, potem ko do zdaj še ni oddala niza. Tokrat ji bo nasproti stala mlada Američanka Iva Jovic. Sabalenka lovi že na svoj tretji naslov na tem turnirju.

Drugi dvoboj bosta igrali Američanka Coco Gauff in Ukrajinka Elina Svitolina. Do zdaj sta igrali tri medsebojne dvoboje, kjer z 2:1 vodi Gauff.

Četrtfinale, OP Avstralije: Arina Sabalenka (BLR/1) - Iva Jovic (USA/29)

Coco Gauff (USA/3) - Elina Svitolina (UKR/12)

Preberite še: