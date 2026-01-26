Avstralec bo igral na krilih avstralskega občinstva

Na OP Avstralije bosta na sporedu prva četrtfinalna dvoboja. Prava poslastica se obeta med Alexom de Minaurjem in Carlosom Alcarazom. Drugi dvoboj bosta igrala Alexander Zverev in Learner Tien.

Alex de Minaur je že pred začetkom turnirja povedal, da v Melbourne ni prišel zgolj sodelovat, ampak ga zanima zmaga. To je šesti igralec sveta pokazal tudi s svojimi igrami in si s tem priboril četrtfinalni obračun proti prvemu nosilcu Carlosu Alcarazu.

Carlos Alcaraz na turnirju še ni izgubil niza in cilja na zgodovinski dosežek. Lahko bi postal najmlajši igralec, ki je zmagal vse štiri turnirje za grand slam. Čeprav je Alcaraz velik favorit na papirju, gre de Minaur v dvoboj brez pritiska. Prav tako bo imel veliko podporo domačega občinstva, kar lahko deloma vpliva na dvoboj.

Pred njima bosta igrala Alexander Zverev, tretji nosilec turnirja, in ameriški mladenič Learner Tien.

Preberite še: