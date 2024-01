V Aucklandu za naslov nepostavljena Daniel in Tabilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čilenec Alejandro Tabilo in Japonec Taro Daniel, oba zunaj prvih 70 igralcev na svetu, sta presenetljiva finalista teniškega turnirja ATP v Aucklandu. Prvi nosilec, 21-letni Američan Ben Shelton je namreč v polfinalu izgubil proti Danielu s 5:7 in 6:7 (9), nato pa je kvalifikant Tabilo s 6:2 in 7:5 premagal Francoza Arthurja Filsa.