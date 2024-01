Đoković lov na rekord začenja proti kvalifikantu, kdo čaka Slovenki?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci bo Novak Đoković lovil 25. zmago na teh turnirjih velike četverice, kar bi bil tudi absoluten rekord, zdaj si ga s 24 velikimi lovorikami deli z Avstralko Margaret Court. Na poti proti 11. slavju na avstralskem turnirju pa Đokovića potencialno čaka kar nekaj zahtevnih ovir, v polfinalu lahko naleti na četrtega nosilca, Italijana Jannika Sinnerja, 22-letnika, ki je Đokovića edini premagal po Wimbledonu in do konca minulega leta. Ugnal ga je dvakrat, v skupinskem delu ATP-mastersa in v Davisovem pokalu. Sinnerja sicer uvodoma čaka 59. z lestvice ATP, Nizozemec Botic van de Zandschulp.

V drugi polovici žreba se v polfinalu lahko srečata drugi in tretji nosilec, Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev. Španec bo turnir začel proti Francozu Richardu Gasquetu, Medvedjev pa proti kvalifikantu.

Prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, bo turnir začela proti zmagovalki iz leta 2020, Američanki Sofii Kenin. Foto: Reuters

V ženski konkurenci bo prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, turnir začela proti zmagovalki iz leta 2020, Američanki Sofii Kenin. Tudi v primeru uspeha jo čaka zahtevno delo, med drugim vsaj ena finalistka OP Avstralije, Nemka Nemka Angelique Kerber in Američanka Danielle Collins.

Glede na lestvico bi se Swiatek, ki ima štiri naslove na grand slamih, a v Avstraliji še ni prišla do finala, lahko v polfinalu merila s Kazahstanko Jeleno Ribakino. Branilka naslova in druga igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, pa bo turnir začela proti kvalifikantki. V morebitnem polfinalu bi lahko bila njena tekmica mlada Američanka Coco Gauff.

Tako kot Kerber se po rojstvu otroka na turnir vrača Japonka Naomi Osaka, ki jo za začetek čaka 16. nosilka, Francozinja Caroline Garcia. Osaka je avstralski turnir dobila v letih 2019 in 2021, ni pa igrala na grand slamih od OP ZDA 2022.

Tamara Zidanšek, 99. igralka sveta, se bo za uvod pomerila s 63. igralko sveta. Foto: Reuters

S kom se bosta merili Kaja Juvan in Tamara Zidanšek?

Svoji tekmici pa sta dobili tudi Slovenki. Kaja Juvan, 109. na svetu, bo igrala proti Potapovi, 27. z lestvice WTA. Igralki sta doslej igrali en medsebojni dvoboj, tega je dobila ruska tekmica. Juvan v primeru uspeha v uvodnem dvoboju nato čaka boljša iz dvoboja med kvalifikantko in Kazahstanko Julijo Putincevo.

Tamara Zidanšek, 99. igralka sveta, pa je za uvod dobila Podorosko, ki je 63. na WTA. A Slovenka je proti njej doslej dobila oba medsebojna obračuna. Če Zidanšek uspe priti v 2. krog, jo tam čaka boljša iz obračuna med 13. nosilko, Rusinjo Ljudmilo Samsonovo, ter Američanko Amando Anisimovo.