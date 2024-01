Povzročila kar nekaj slabe volje

Emma Raducanu je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena bi se morali pomeriti Britanka Emma Raducanu in Hrvatica Donna Vekić. Že pred tem je v ponedeljek svojo odsotnost napovedala Naomi Osaka, zato je namesto nje vskočila Vekićeva. Toda pozneje je prihod na igrišče odpovedala še Raducanujeva.

Emma se je odločila, da bi bilo pametneje počivati, potem ko je imela v ponedeljek naporen trening. Na neki način lahko razumemo umik tako Naomi Osake kot tudi Emme Raducanu, saj se obe igralki vračata po dolgi odsotnosti. Japonka se vrača po porodniškem dopustu, Raducanujeva pa je imela težave s poškodbami in je morala prestati kar tri operacije.

Unfortunately, tonight’s (January 9) Charity Match will not take place.



Anyone who has purchased a ticket will receive an automatic refund from Ticketmaster directly into their registered account within 3-5 business days.



Ticket holders can still access Melbourne Park today for…