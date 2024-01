Danes zaupa svojemu telesu

Emma Raducanu je svoje navijače razveselila z novico, da se vrača po dolgotrajni poškodbi. Mlada teniška zvezdnica je sporočila, da bo igrala na OP Avstralije, a bi se morala na glavni turnir uvrstiti skozi kvalifikacije. A stvari so se obrnile njej v korist. Nastop na turnirju je zaradi poškodbe odpovedala Lauren Davis. Zaradi tega se je sprostilo mesto, ki ga bo zapolnila Raducanujeva.

Že pred tem je nastop odpovedala Petra Kvitova, ki je sporočila, da pričakuje otroka. Ta odpoved pa je pomenila, da se je na glavni turnir uvrstila naša Tamara Zidanšek, ki se je skupaj s Kajo Juvan že odpravila v Avstralijo.

Emma Raducanu je morala iti kar na tri operacije.

Zdaj se počuti povsem sveže

Nekdaj že deseta igralka sveta je novo sezono začela z zmago, potem ko je v prvem krogu turnirja v Aucklandu premagala Romunko Eleno Ruse, kar je bilo za zmagovalko OP ZDA iz leta 2021 veliko olajšanje. To je pozneje poudarila tudi sama.

"Na nek način se počutim kot prerojena. Počutim se pripravljeno, srečno in navdušeno. Na splošno se počutim zelo pozitivno in nekoliko lažjo. Mislim, da sem dve leti po OP ZDA mogoče čutila nekoliko več pritiska na svoji ramenih, ampak zdaj se počutim popolnoma sveže," je novinarjem na novinarski konferenci povedala 21-letnica.

Težko obdobje po veliki zmagi

Emma Raducanu je leta 2021 poskrbela za eno največjih senzacij, ko je kot kvalifikantka zmagala OP ZDA, turnir za grand slam. Po tej senzaciji je postala slavna in tudi tržno zelo zanimiva. Podpisala je nekaj milijonskih pogodb, na družbenih omrežjih oziroma na Instagramu pa ima 2,4 milijona sledilcev.

Po veliki zmagi v New Yorku je šla njena rezultatska krivulja navzdol, njen glavni izziv pa je bil, da bi ostala zdrava, saj se je vseskozi soočala s poškodbami. Njen zadnji nastop je bil lani aprila na turnirju v Stuttgartu, ko je izgubila proti Jeleni Ostapenko (6:1, 6:2). Emma je celo dejala, da bi si včasih želela, da sploh ne bi zmagala velikega turnirja.

Foto: Guliverimage

V intervjuju za WTA je spregovorila o svoji rehabilitaciji in treh operacijah. Operirali so ji oba zapestja in desni gleženj. Kar nekaj časa je morala nositi mavec in opornice, tako da ni mogla nič delati. "Takoj ko sem lahko začela hoditi v fitnes in igrati tenis, mi je bilo bolje. Samo, da sem se lahko spotila. Ko sem bila odsotna, sem toliko bolj cenila igranje tenisa in to, da sem se lahko gibala," je razlagala trenutno 301. igralka sveta, ki se je zelo zavzeto lotila rehabilitacije, tako kot tudi svojih nasprotnic na igrišču.

"Veliko sem delala v telovadnici in trenutno res zaupam svojemu telesu. Veselim se, da bom lahko spet igrala na turnirjih in da bom imela spet tisti občutek. Prav tako se veselim, da bom skupaj sestavila nekaj tednov dobrega treninga. Mislim, da sem v zadnjih mesecih ugotovila, koliko lahko s pravilnim treningom izboljšaš svojo igro."

"Zelo pomembno je biti zdrav in dosleden. Prej sem trenirala, ampak sem vseskozi imela določene težave. S fizičnim delom lahko te težave zmanjšaš in na ta način dosegaš konstantnejše rezultate," je še povedala Raducanujeva, ki bo v četrtek v drugem krogu turnirja v Aucklandu igrala proti Elini Svitolini.

