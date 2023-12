Koga je zdaj poklicala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu in njena vrnitev

Emma Raducanu, mlada teniška zvezdnica, ki se je po senzacionalnem uspehu leta 2021 izgubila v povprečju, ima spet novega trenerja. Britanka je v zadnjem času zamenjala že vrsto trenerjev in nikakor ni našla pravega. Ji bo tokrat uspelo?

Emma Raducanu je morala iti na kar tri operacije, zato ni igrala že vse od aprila. Foto: Instagram Britanski mediji poročajo, da Emma Raducanu, nekdaj najboljša britanska igralka in še vedno ena največjih zvezdnic tega športa, sodeluje z novim trenerjem. Raducanujeva pričakuje, da se bo po težkih poškodbah vrnila na turnirju v Aucklandu prihodnji mesec. Igrala ni vse od aprila, saj je prestala kar tri operacije (obe zapestji in gleženj).

S trenerjem, ki je treniral tudi Slovenca

Enaindvajsetletnica je na pripravah na novo sezono moči združila Nickom Cavadayem, s katerim je sodelovala že v mladinskih letih, prihodnji mesec pa bi lahko sodelovala na OP Avstralije. Cavaday je med drugim treniral tudi Aljaža Bedeneta, našega nekdanjega vrhunskega igralca.

Nekdaj že deseta igralka je od senzacionalne zmage na OP ZDA leta 2021 zamenjala že kar nekaj trenerjev. Andrew Richardson je bil v njeni loži v New Yorku na OP ZDA. Kmalu ga je zamenjal Torben Beltz. Sodelovala je tudi z Dmitrijem Tursunovom in Sebastianom Sachsom, s katerim se je razšla, potem ko je morala sanirati poškodbe.

V svoji profesionalni karieri je odigrala malo turnirjev in dvobojev na turneji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mnogi ljubitelji tenisa že komaj čakajo, da se Emma vrne na igrišča. Sprašujejo se, ali se lahko še kdaj uvrsti med najboljše, čeprav njen talent ni bil nikoli sporen. Njene vrnitve se veseli tudi Tim Henman, nekdaj vrhunski teniški igralec iz Britanije.

"Zelo razburljivo je, da se Raducanujeva vrača. Mislim, da je pomembno, da so vsi okrog tenisa navdušeni, da jo bodo spet videli na igrišču. Že dolgo časa je odsotna in še vedno je neizkušena. V svoji profesionalni karieri je odigrala malo turnirjev in dvobojev na turneji," je uvodoma povedal Henman, ki meni, da bo ključno, da bo njegova rojakinja prve tri ali štiri mesece brez poškodb.

Morala bo biti potrpežljiva

"Mislim, da bi bilo to fantastično, saj o njenih sposobnostih ni nobenega dvoma. Je izjemna igralka. Trdo dela, da bi izboljšala svoje fizične sposobnosti in da bi lahko tekmovala na turneji. Mislim, da je zanjo zelo pomembna potrpežljivost – enako kot za vse tiste, ki so navdušeni, da se bo vrnila."

"Stara je 21 let in pred njo je še naslednjih deset let. Samo zgraditi mora prave temelje, da bo lahko igrala na turneji ter pokazala nesporen talent," je za Eurosport povedal Henman.

Tim Henman je prepričan, da Emmi lahko uspe priti nazaj na vrh. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bo morala igrati v kvalifikacijah?

Raducanujeva je trenutno uvrščena na 106. mesto na lestvici WTA, kar pomeni, da se ne more neposredno uvrstiti na OP Avstralije. Če ne bo dobila posebnega povabila, se bo morala na glavni turnir prebiti skozi kvalifikacije.

