Z njo je bilo nekaj posebnega

Riccardo Piatti je v svoji bogati trenerski karieri treniral igralce kova, kot so Novak Đoković, Jannik Sinner, Ivan Ljubičić, Richard Gasquet … V zadnjem intervjuju za TV Monaco je italijanski strateg na veliko presenečenje mnogih dejal, da je najbolj občudoval Marijo Šarapovo, ki jo je sicer treniral manj kot eno leto.

Riccardo Piatti je treniral kar nekaj vrhunskih teniških igralcev. Foto: Guliverimage

Dejal je, da je bil navdušen nad njeno predanostjo, ki jo je kazala na treningih. Prav tako je začel ceniti njen način razmišljanja. "Na žalost me je najbolj navdušil igralec, ki sem ga treniral najmanj časa. Treniral sem jo okrog deset mesecev. Gre za žensko, gre za Marijo Šarapovo. Večinoma sem treniral moške, kot so Đoković, Ljubičić in tako naprej. Ampak s Šarapovo je bilo res nekaj posebnega, saj je bila tik pred koncem kariere in želela je spoznati še drugo plat tenisa."

"Imel sem priložnost delati z njo. Iskreno povedano, skupaj sva preživela deset ali enajst mesecev in v tem času sem cenil njen način razmišljanja. Bila je zelo predana svojemu delu," so zapisali pri Tennis World Italia.

Marija Šarapova je kariero končala leta 2020. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bil je razočaran

Piatti je v intervjuju priznal, da je nenavadno, da v času njunega sodelovanja Rusinja ni dosegala velikih uspehov, saj je bila ona varovanka, s katero se je najbolje počutil, zato je bil nad tem rahlo razočaran tudi on. "Na žalost nisva dosegla nobenih rezultatov, kar je razočaranje. Čudno, saj je edina igralka, s katero nisem dosegel rezultatov," je povedal Piatti.

Marija Šarapova se je upokojila februarja leta 2020. Zadnji dvoboj je igrala na OP Avstralije, ko je izgubila proti Donni Vekić.

