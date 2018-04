Težko bodo shajali brez njega

Slovenska teniška reprezentanca je v okviru druge evro-afriške skupine Davisovega pokala v letošnji sezoni odigrala dve srečanji. Februarja so naši igralci v Mariboru izgubili proti Poljski z 2:3, v začetku aprila pa v Portorožu s 3:2 premagali Turčijo. Slovenija si je tudi naslednjo tekmovalno sezono priborila nastopanje v drugi evro-afriški skupini.

Slovo je po tekmi s Poljsko naznanil tudi Blaž Kavčič. Ljubljančan je v dolgoletni reprezentančni karieri igral na 33 tekmah in pri tem dosegel kar 22 zmag. Njegov zadnji nastop je bil pred dobrim letom dni na dvoboju Slovenije in Monaka (3:2), ko je zabeležil zmago med posamezniki. Blaž je za Grega Žemljo (33 zmag) in Markom Tkalcem (28) na tretjem mestu večne slovenske lestvice, kar priča o dolgoletni želji po igranju za slovensko reprezentanco.

Blaž Kavčič je ob koncu januarja, nekaj dni pred začetkom obračuna Slovenije in Poljske, poškodoval in nato odpovedal nastop v Mariboru. Zaradi kronične utrujenosti in številnih operacij v preteklosti se je Blaž odločil, da bo v nadaljevanju teniške kariere nastopal le še na turnirjih ATP.

Marko Umberger Foto: Sportida

Spoštujejo njegovo odločitev

Blažu želimo, da bi ohranil zdravje in dosegel osebne tekmovalne cilje. Spoštujemo njegove želje ter upamo, da bo nekoč širil svoje neprecenljivo znanje in izkušnje iz življenja uspešnega teniškega profesionalca med bodoče teniške upe oz. tekmovalce.

Predsednik Tenis Slovenije Marko Umberger: "Blaž je bil s svojo voljo in borbenostjo nepogrešljiv član ekipe za Davisov pokal in kot tak vzor mladim slovenskim teniškim igralcem. Težko bomo shajali brez njega, a njegovo odločitev spoštujem in mu želim vse najboljše."

Miha Mlakar si je želel, da bi se skupaj borila pod državno zastavo. Foto: Sportida

Kapetan slovenske reprezentance Miha Mlakar: "Blaža poznam že iz otroštva in vem, da je v tenis vložil vse v svojem življenju. Želel sem si, da bi se v reprezentanci skupaj borila pod državno zastavo, spoštujem pa njegovo odločitev in mu želim veliko zdravja in vse najboljše tudi v prihodnje."