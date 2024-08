Španka Paula Badosa, ki se je že z uvrstitvijo v finale svetovni lestvici danes vrnila med 50 najboljših igralk, je Marie Bouzkovo premagala s 6:1, 4:6 in 6:4.

"Mislim, da je to morda zame najbolj poseben trenutek v karieri, še posebej zato, ker sem šla skozi veliko," je po zmagi dejala Badosa. "Težko je bilo, morala sem se boriti, da sem se vrnila po poškodbi in verjeti vase."

To je bil prvi naslov Španke, odkar je izpustila zadnjih šest mesecev sezone 2023 zaradi poškodbe hrbta, zaradi katere se je spraševala, ali bo še kdaj osvojila turnir.

The moment @paulabadosa went from wildcard to Washington warrior 😍#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/4Jig4oaSq0