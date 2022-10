Đoković do 90. turnirske zmage, konec niza Swiatkove

Njun deseti medsebojni dvoboj je trajal vsega uro in 16 minut. Odločilni sta bili osma igra prvega in peta igra drugega niza, ko je Novak Đoković prišel do odločilnih odvzemov servisa tekmecu ter osmič premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Štiriindvajsetletni Atenčan je v 23. finalu naskakoval prav tako jubilejno deseto lovoriko, a proti trenutno sedmemu igralcu sveta ni imel pravih možnosti. V dvoboju si ni priigral niti ene priložnosti za brejk, medtem ko je Đoković izkoristil dve od petih.

35-letni Beograjčan je v finalu ugnal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:3, 6:4. Foto: Reuters

Za srbskega zvezdnika je zmaga jubilejna 90. na najvišji ravni tenisa, s čimer se je približal Rafaelu Nadalu (92) in Ivanu Lendlu (94), ki na večni lestvici zasedata četrto oziroma tretje mesto. Pred njima sta še Roger Federer (103) in Jimmy Connors (109). Za 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam je bil to sicer 128. finale v karieri in peti v letu 2022, v katerem je odigral šele deveti turnir, deseti vključno z Laverjevim pokalom. Osvojil je četrto lovoriko. Pred tem je bil najboljši v Rimu, Wimbledonu ter pretekli konec tedna v Tel Avivu.

Po zmagi v Astani se je Srb na podlagi dosežkov v letu 2022 uvrstil tudi na zaključni turnir najboljše osmerice lestvice ATP, ki bo novembra v Torinu. Đoković je sicer po tem točkovanju šele deseti, a pravila ATP določajo, da lahko zmagovalci katerega od grand slamov na zaključnem turnirju zaigrajo, v kolikor si zagotovijo mesto med dvajseterico ob koncu sezone. V Torinu bodo poleg Đokovića in Cicipasa igrali še Carlos Alcaraz, Nadal ter Casper Ruud. Blizu uvrstitvi sta tudi Danil Medvedjev in Andrej Rubljov.

Krejčikova prekinila stoodstotni niz Swiatkove

Iga Swiatek Foto: Guliver Image Domačinka Barbora Krejčikova je v Ostravi po maratonskem dvoboju oziroma treh urah in 17 minutah premagala Poljakinjo Igo Swiatek s 5:7, 7:6 in 6:3. Za Krejčikovo je to drugi naslov v dveh tednih, pred sedmimi dnevi je bila najboljša v Tallinnu, in četrti v karieri. Na novi lestvici WTA se bo 26-letna igralka povzpela do 14. mesta. Hkrati je Čehinja druga igralka sveta med dvojicami.

Poljakinja je doživela prvi poraz po mesecu in pol oziroma turnirju v Cincinnatiju. Od tedaj je zmagala na desetih dvobojih, osvojila je US Open, njen tretji grand slam v karieri, in dobila tri partije v Ostravi. Enaindvajsetletna Poljakinja tako ostaja pri 60 zmagah v 2022 in desetih naslovih WTA. Letos je zmagala v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu, Rolandu Garrosu in New Yorku.

Elise Mertens zmagala v Tuniziji

Belgijska teniška igralka Elise Mertens je osvojila turnir WTA 250 v Tuniziji. V finalu je bila po uri in 22 minutah boljša od Francozinje Alize Cornet s 6:2 in 6:0. Za 26-letno Belgijko, pred turnirjem 42. igralko na svetu, je to sedmi naslov v karieri in prvi letos. Hkrati je izboljšala svojo statistiko v finalih WTA na 7-4.

Američan Taylor Fritz je osvojil turnir v Tokiu. Foto: Reuters

Fritz zmagovalec Tokia

Ameriški teniški igralec Taylor Fritz je zmagovalec turnirja ATP v Tokiu z nagradnim skladom 1,95 milijona dolarjev. V ameriškem finalu je tretji nosilec premagal rojaka, četrtopostavljenega Francesa Tiafoeja, s 7:6 (3), 7:6 (2).

Uspeh Fritza, njegova četrta turnirska zmaga v karieri in tretja letos po Indian Wellsu in Eastbournu, ga bo na novi lestvici ATP v ponedeljek prvič doslej uvrstil med najboljšo deseterico na svetu.

Astana, ATP: Finale:

Novak Đoković (Srb/4) - Stefanos Cicipas (Grč/3) 6:3, 6:4 Monastir, WTA: Finale:

Elise Mertens (Bel/5) - Alize Cornet (Fra/3) 6:2, 6:0 Tokio, ATP: Finale:

Taylor Fritz (ZDA/3) - Frances Tiafoe (ZDA/4) 7:6 (3), 7:6 (2) Ostrava, WTA: Finale:

Barbora Krejčikova (Češ) - Iga Swiatek (Pol/1) 5:7, 7:6 (4), 6:3.

