Đoković za 90. naslov, Cicipas za desetega

V finalu teniškega turnirja v Kazahstanu bosta igrala Stefanos Cicipas in Novak Đoković. Grk je v polfinalu v treh nizih premagal Andreja Rubljova, Srb pa je napredoval, potem ko je njegov Danil Medvedjev po drugem nizu predal. Alize Cornet in Elise Mertens pa bosta nastopili v finalu teniškega turnirja WTA 250 v Tuniziji.

Stefanos Cicipas, ki je slavil s 4:6, 6:4 in 6:3, se bo v nedeljo v svojem šestem finalu letos potegoval za jubilejni deseti naslov v karieri in tretjega letos (Mallorca, Monte Carlo).

Novak Đoković bo imel priložnost za 90. naslov na turnirjih ATP in četrtega v tej sezoni oziroma drugega v nizu. Prejšnji teden je osvojil Tel Aviv. Za petintridesetletnega Đokovića je to šele deveti turnir v 2022, hkrati pa peti finale. Srb je letos zmagal v Rimu, Wimbledonu in Tel Avivu, poražen pa je bil v finalu Beograda. V finalih ima razmerje zmag in porazov 89-38.

Hkrati bo tu njun okrogli deseti dvoboj. Sedem jih je dobil Srb, tudi zadnjega letos v Rimu.

Francozinja in Belgijka v boj za sedmi naslov

Dvaintridesetletna Francozinja Alize Cornet, ki je v četrtfinalu izločila Tamaro Zidanšek, v polfinalu pa je bila boljša od Rusinje Veronike Kudermetove s 6:4, 6:3, je zadnji naslov osvojila 2018 v Gstaadu, zadnji finale (od osmih) pa je igrala lani v Chicagu. Na lestvici WTA zaseda 37. mesto, najvišje pa je bila na enajstem (2009).

Šest let mlajša Belgijka Elise Mertens je trenutno 42. na svetu, 2018 je bila že 12., lani je osvojila pripravljalni turnir pred OP Avstralije, to bo pa njen enajsti finale WTA. V polfinalu je bila boljša od Američanke Claire Liu s 6:4, 6:0.

Astana, ATP:



Polfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/3) - Andrej Rubljov (Rus/5) 4:6, 6:4, 6:3;

Novak Đoković (Srb/4) - Danil Medvedjev (Rus/2) 4:6, 7:6 (6).



Monastir, WTA:



Polfinale:

Alize Cornet (Fra/3) - Veronika Kudermetova (Rus/2) 6:4, 6:3;

Elise Mertens (Bel/5) - Claire Liu (ZDA) 6:4, 6:0.