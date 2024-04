Berretini v Marakešu do osme turnirske zmage, Hurkaczu prva na pesku

Italijan Matteo Berretini je na teniškem turnirju ATP 250 v Marakešu prišel do osme turnirske zmage. V velikem finalu je ugnal branilca naslova Španca Roberta Carballesa Baeno s 7:5 in 6:2. Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz pa je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Estorilu na Portugalskem z denarnim skladom 651.865 evrov.

Carballes Baena, trenutno 64. igralec sveta, po porazu ostaja pri dveh turnirskih zmagah - Marakešu 2023 in Quitu 2018. Tokrat je prvič v karieri sploh izgubil finale.

Berrettini, 135. na lestvici ATP, pa je bil v finalu že 13. in se veselil osme zmage, prve po Queen's Clubu 2022. Na ponedeljkovi lestvici ATP bo nedvomno pridobil kar nekaj mest.

Dvoboj je trajal uro in 47 minut. Prvi niz je odločila 11. igra, ko je Italijan Špancu še drugič odvzel servis, povedel s 6:5, nato pa na lasten servis ubranil tri žogice za break in dobil niz. V drugem nizu je Italijan Špancu servis odvzel v tretji in peti igri ter povedel s 5:1.

Hurkaczu prva turnirska zmaga na pesku

Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Estorilu na Portugalskem z denarnim skladom 651.865 evrov. V finalu je osmi igralec lestvice ATP s 6:3, 6:4 po uri in 27 minutah ugnal Španca Pedra Martineza in osvojil prvo turnirsko zmago na pesku.

Hubert Hurkacz je v Estorilu prišel do svoje prve turnirske zmage na pesku. Foto: Reuters

Za 27-letnega Poljaka je bila to v desetem finalu osma lovorika v karieri in prva na pesku. Pred tem je osemkrat igral v finalu na trdi podlagi, enkrat pa na travi. Zanj je bil to prvi naslov po oktobru lani, ko je dobil masters v Šanghaju.

Za Martineza (77. ATP) je bil finale Estorila tretji v karieri, drugič pa je izgubil. Vse je odigral na pesku, edini turnir pa dobil v čilskem Santiagu pred dvema letoma.

Estoril, ATP 250 (651.865 evrov): Finale:

Hubert Hurkacz (Pol/2) - Pedro Martinez (Špa) 6:3, 6:4. Marakeš, ATP 250 (579.320 evrov): Finale:

Matteo Berrettini (Ita) - Roberto Carballes Baena (Špa) 7:5, 6:2.

