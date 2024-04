Pegula po hudem boju izločila Azarenko

Na teniških turnirjih v Marakešu, Estorilu in Houstnu so znani polfinalisti, v Charlestonu in Bogoti pa polfinalistke. Prva nosilka WTA turnirja v Charlestonu Američanka Jessica Pegula je v četrtfinalu po hudem boju izločila Belorusinjo Viktorijo Azarenko s 6:4, 3:6 in 7:6 (7). Dvoboj je trajal dve uri in 36 minut, Azarenka pa je pred porazom ubranila štiri zaključne žogice.