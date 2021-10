Čilić in Fritz za naslov v Rusiji, Halepova proti Kontaveitovi v Romuniji

Čilić je v polfinalu po dveh nizih ugnal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:3 po uri in sedmih minutah. V Rusiji Hrvat igra odlično, saj je pretekli konec tedna izgubil v finalu Moskve proti domačinu Aslanu Karacevu.

Tokrat mu bo v 35. finalu v karieri nasproti stal 24-letni Fritz, ki bo šestič igral na zadnji stopnički turnirjev najvišje ravni. Doslej je le enkrat slavil, in sicer junija 2019 na travnati podlagi v Eastbournu. Letos v finalu še ni igral.

Romunka Simona Halep in Estonka Anett Kontaveit sta finalistki turnirja v romunskem Cluju z nagradnim skladom 235.238 ameriških dolarjev. Halepova bo 40. igrala v finalu turnirjev serije WTA, lovila pa bo 23. lovoriko in prvo letos. Kontaveitova bo 13. v finalu, ob osvojeni lovoriki pa bi se uvrstila tudi na zaključni turnir najboljše osmerice.

Tam si je mesto že zagotovilo sedem igralk, zadnja vstopnica pa bo pripadla bodisi Kontaveitovi bodisi Tunizijki Ons Jabeur. Slednja je morala ta teden zaradi rahle poškodbe odpovedati nastop na turnirju v italijanskem Courmayeurju, s čimer je Kontaveitovi ponudila priložnost, da jo z morebitnim naslovom "pet pred dvanajsto" prehiti in si zagotovi mesto v mehiški Guadalajari.

