Berrettinija ne bo v Pariz

Obenem je Italijan na družbenih omrežjih zapisal, da bo zagotovo igral v Torinu na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki se bo začel 14. novembra.

Berrettini je ta teden izpadel v četrtfinalu turnirja na Dunaju, ko ga je premagal španski najstnik Carlos Alcaraz. "Že v zadnjih dneh sem imel precej težav v predelu vratu. Na domačem zaključnem turnirju v Torinu želim biti 100-odstoten," je na Twitterju zapisal 25-letni Rimljan.

Poleg Berrettinija so na zaključni turnir že uvrščeni Srb Novak Đoković, Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev in Rus Andrej Rubljov, medtem ko so Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem in Švicar Roger Federer zaradi poškodb že končali sezono.

Za zadnji vstopnici za Torino se realno bori še četverica, in sicer Norvežan Casper Ruud, Italijan Jannik Sinner, Poljak Hubert Hurkacz in Britanec Cameron Norrie. Vsi bodo nastopili v Parizu, kjer bosta prva nosilca Đoković in Medvedjev.