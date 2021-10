Mesto v Torinu si je zagotovil tudi Berrettini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski teniški igralec Matteo Berrettini si je kot šesti zagotovil nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo prvič potekal v italijanskem Torinu, je sporočilo združenje ATP. Petindvajsetletniku je to uspelo po zmagi v prvem krogu turnirja na Dunaju, ko je premagal Avstralca Alexeija Popyrina s 7:6 (3), 6:3.

Berrettini, trenutno sedmi igralec lestvice WTA, bo drugič nastopil med elitno osmerico. Prvič mu je to uspelo pred dvema letoma v Londonu. Tokrat se bo v svoji domovini pridružil Srbu Novaku Đokoviću, Rusu Danilu Medvedjevu, Grku Stefanosu Cicipasu, Nemcu Alexandru Zverevu in Rusu Andreju Rubljovu, ki so si že prej zagotovili mesto na zadnjem posamičnem turnirju sezone.

V lovu na preostali vstopnici so bržčas le še štirje, Norvežan Casper Ruud (3015 točk), Poljak Hubert Hurkacz (2955 točk), ki pa je v ponedeljek izpadel v prvem krogu Dunaja proti Britancu Andyju Murrayju, Italijan Jannik Sinner (2845) ter Britanec Cameron Norrie (2840).

Teoretične možnosti imajo sicer še nekateri drugi, a za omenjeno četverico zaostajajo za več kot 500 točk. Za igranje v Torinu bi posledično potrebovali odlična nastopa tako na Dunaju (500 točk za lestvico ATP) kot na zadnjem mastersu v Parizu prihodnji teden (1000 točk ATP).

Zaključni turnir bo na severu Italije potekal med 14. in 21. novembrom.