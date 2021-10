Osemnajstletni Španec po Murrayju izločil še tretjega nosilca

Prvi polfinalist turnirja ATP na Dunaju je 18-letni Španec Carlos Alcaraz. Trenutno 42. igralec s svetovne lestvice je bil v današnjem četrtfinalu s 6:1, 6:7 (2) in 7:6 (5) boljši od sedem let starejšega Italijana Mattea Berrettinija, sicer tretjega nosilca turnirja v avstrijski prestolnici.

Alcaraza, ki je osmini finala premagal tudi Britanca Andyja Murraya, v polfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Nemcem Alexandrom Zverevom in Kanadčanom Felixom Auger-Alissimom. To sta sicer drugi in pesti nosilec Dunaja. V preostalih dveh četrtfinalih se bodo merili Američan Frances Tiafoe in Argentinec Diego Scwarzman ter Norvežan Casper Ruud in Italijan Jannik Sinner.

Teniški turnirji potekajo še v Sankt Peterburgu, Cluju in Courmayeurju.

Dunaj, ATP (1.837.190 evrov): Četrtfinale:

Carlos Alcaraz (Špa) - Matteo Berrettini (Ita/3) 6:1, 6:7 (2), 7:6 (5); Sankt Peterburg ATP (863.705 ameriških dolarjev): Četrtfinale:

Taylor Fritz (ZDA/5) - John Millman (Avs) 6:4, 6:2;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Denis Shapovalov (Kan) 6:4, 6:3; Cluj, WTA (235.238 ameriških dolarjev): Četrtfinale:

Rebecca Peterson (Šve) - Lesja Curenko (Ukr) 6:3, 3:6, 6:3;

Anett Kontaveit (Est/2) - Angelina Kalinina (Ukr/8) 6:3, 6:1; Courmayeur, WTA (235.238 ameriških dolarjev): Četrtfinale:

Donna Vekić (Hrv) - Wang Xinyu (Kit) 6:4, 6:4;

Ljudmila Samsonova (Rus/3) - Ana Kalinska (Rus) 6:1, 6:2.

